Wien-Floridsdorf bekommt neues Haus für Kinderkultur mit Zoom-Museum und Literaturzentrum

In Wien-Floridsdorf entsteht ein neues Haus für Kinderkultur. Auf rund 3.500 Quadratmetern Nutzfläche sollen dort künftig ein zweiter Standort des Zoom Kindermuseums sowie ein neues Zentrum für Kinderliteratur untergebracht werden. Grundlage des Projekts ist ein ehemaliges Bürogebäude aus den 1990er-Jahren nahe dem Bahnhof Floridsdorf, das umfassend umgebaut und saniert wird. Die Fertigstellung ist für Ende 2028 geplant.

Umbau statt Neubau nahe dem Bahnhof Floridsdorf

Für das Haus für Kinderkultur wird kein Neubau errichtet, sondern ein bestehendes Bürogebäude umgenutzt. Die Architektenfirma Kuehn Malvezzi setzt das Projekt um. Das Gebäude erhält eine thermische Sanierung sowie neue Fenster. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, die Fassade wird mit farbiger Keramik neu gestaltet.

Inhaltlich vereint das Haus zwei kulturelle Angebote für Kinder. Das Zoom Kindermuseum bringt an seinem zweiten Standort Kreativ-, Atelier- und Laborangebote ein. Das neue Zentrum für Kinderliteratur richtet sich sowohl an Kinder, die bereits gerne lesen, als auch an jene, die bisher wenig Zugang zu Büchern hatten. Geplant sind zudem Veranstaltungs- und Kreativräume sowie Ausstellungsflächen. Das Haus für Kinderkultur soll auch für Gruppenausflüge etwa von Kindergärten, Schulen und Vereinen genutzt werden können.

Trägerin des Projekts ist die Kultur Raum Wien GmbH. Sie legt die kulturelle Ausrichtung des Hauses fest und begleitet sowohl die Sanierung als auch den Umbau des Gebäudes.

Weiterverwendung bestehender Bausubstanz

Grundsätzlich spielt die Weiterverwendung bestehender Gebäude bei Stadtentwicklungsprojekten eine zunehmend größere Rolle. Statt bestehende Bauten abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen, werden vorhandene Strukturen saniert und für neue Nutzungen umgebaut. Üblicherweise sind damit Maßnahmen wie eine thermische Sanierung, der Austausch von Fenstern sowie Eingriffe in die Fassade verbunden, wie sie auch in Floridsdorf vorgesehen sind. Ergänzend kommen häufig erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaikanlagen zum Einsatz, um den Energiebedarf der sanierten Gebäude zu decken.

Ehemalige Bürogebäude bieten für solche Umnutzungen häufig günstige Voraussetzungen, da sie in der Regel über große zusammenhängende Flächen und eine stabile Grundstruktur verfügen. Das macht sie für kulturelle oder soziale Einrichtungen mit unterschiedlichen Raumanforderungen vielseitig nutzbar, etwa für Ausstellungsflächen, Werkstätten oder Veranstaltungsräume.

Die Lage nahe einem Bahnhof wie jenem in Floridsdorf ist für öffentlich zugängliche Kultureinrichtungen grundsätzlich von Vorteil. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr erleichtert insbesondere Gruppen wie Schulklassen oder Kindergartengruppen die Anreise, da diese häufig ohne eigenes Fahrzeug unterwegs sind.