Wien kauft Teilvorlass von Elfriede Jelinek um 600.000 Euro an

Die Stadt Wien kauft einen Teilvorlass der Schriftstellerin Elfriede Jelinek für die Wienbibliothek im Rathaus an. Für den Bestand werden 600.000 Euro bezahlt. Der Ankauf fällt zeitlich mit dem 80. Geburtstag der Nobelpreisträgerin zusammen, den sie am 20. Oktober feiert. Über den entsprechenden Antrag berät am Dienstag der zuständige Gemeinderatsausschuss.

Umfangreicher Bestand aus mehreren Schaffensjahrzehnten

Der angekaufte Teilvorlass umfasst Werkmanuskripte und Typoskripte ebenso wie Korrespondenzen und Lebensdokumente. Hinzu kommen Sammlungen, die Jelinek selbst zur Rezeption ihres Werks angelegt hat. Das Material deckt einen langen Zeitraum ab: Es reicht von Jelineks publizistischen Anfängen bis in die 2000er-Jahre. Ausdrücklich handelt es sich dabei nicht um das gesamte Archiv der Autorin, sondern um einen Teilvorlass.

Die Kaufsumme von 600.000 Euro wurde nicht einseitig festgelegt, sondern auf Grundlage zweier Gutachten ermittelt, eines internen und eines externen. Nach dem Ankauf sollen die Bestände wissenschaftlich erschlossen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Als künftiger Standort ist die Wienbibliothek im Rathaus vorgesehen.

Archivarbeit an literarischen Nachlässen

Grundsätzlich bezeichnet ein Vorlass jenen Teil eines Archivs, den eine Autorin oder ein Autor noch zu Lebzeiten an eine Institution übergibt oder verkauft, im Unterschied zum Nachlass, der erst nach dem Tod übergeben wird. Solche Bestände enthalten häufig nicht nur fertige Werke, sondern auch Entwürfe, Korrespondenzen und Materialien, die Einblick in den Entstehungsprozess literarischer Texte geben.

Bibliotheken und Literaturarchive übernehmen bei der Bewertung solcher Bestände üblicherweise eine doppelte Aufgabe: Sie müssen den wissenschaftlichen und kulturhistorischen Wert einschätzen und zugleich einen angemessenen finanziellen Rahmen festlegen. Dafür werden in der Regel Gutachten herangezogen, die den Umfang, den Erhaltungszustand und die Bedeutung des Materials für Forschung und Öffentlichkeit berücksichtigen. Nach einem Ankauf folgt meist ein längerer Prozess der Erschließung, bei dem die Dokumente geordnet, katalogisiert und für die wissenschaftliche Nutzung sowie für Ausstellungen aufbereitet werden.

Die Wienbibliothek im Rathaus versteht sich als zentrale Gedächtnisinstitution der Stadt für Literatur- und Zeitgeschichte. Sie verwahrt neben Archivbeständen auch umfangreiche Sammlungen zu Wiener Autorinnen und Autoren, die der Forschung sowie interessierten Leserinnen und Lesern zur Verfügung stehen.