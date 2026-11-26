Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat am Donnerstag umfangreiche Budgetkürzungen für den Kulturbereich der Stadt angekündigt. Das Kulturressort muss im Budget 2027 insgesamt 31 Millionen Euro einsparen. Betroffen sind zahlreiche Institutionen und Festivals, darunter das Volkstheater, das Theater in der Josefstadt, das Theater der Jugend, die Wiener Festwochen und ImPulsTanz. Die Klima Biennale wird ausgesetzt, der Kultursommer Wien eingestellt.

Einsparungen bei Bühnen und Festivals im Detail

Das Volkstheater unter der Leitung von Direktor Jan Philipp Gloger muss Kürzungen von fünf Prozent seitens des Bundes sowie acht Prozent seitens der Stadt Wien verkraften. In Summe ergibt das einen Betrag von 1,396 Millionen Euro. Zugleich verzeichnete das Haus zuletzt steigende Besucherzahlen: Auf der großen Bühne stieg die Zahl der Besucher um 19 Prozent, in den Bezirksspielstätten um 24 Prozent. Die Kartenerlöse fielen um zwölf Prozent höher aus als in der vorangegangenen Saison.

Das Theater in der Josefstadt, seit Beginn der laufenden Saison unter der Leitung von Direktorin Marie Rötzer, muss mit Kürzungen von 1,5 Millionen Euro umgehen. Das Haus hatte in der Saison 2022/23 bereits einen Reformprozess durchlaufen. Rötzer kündigte an, mit dem Aufsichtsrat die notwendigen strukturellen Maßnahmen zu beraten. Zudem plant sie eine Betriebsversammlung, um die Mitarbeiter über die Lage zu informieren.

Das Theater der Jugend, das nach eigenen Angaben bereits eine Eigenmitteldeckung von knapp 40 Prozent erwirtschaftet, muss mit einem um acht Prozent geringeren Förderbudget der Stadt Wien auskommen.

Auch die Wiener Festwochen unter Intendant Milo Rau sind von den Einsparungen betroffen. Die Subvention wird um 1,5 Millionen Euro gekürzt, was einem Minus von elf Prozent der bisherigen Förderung entspricht. Das Tanzfestival ImPulsTanz muss ebenfalls mit geringeren Subventionen auskommen.

Zwei städtische Formate verschwinden vorerst vollständig aus dem Programm: Die Klima Biennale wird ausgesetzt, der Kultursommer Wien, der bislang kostenlosen Zugang zu Kunst und Kultur bot, wird eingestellt.

Kulturförderung zwischen öffentlichen Mitteln und Eigenerlösen

Grundsätzlich setzt sich die Finanzierung österreichischer Kulturinstitutionen in der Regel aus mehreren Säulen zusammen: öffentlichen Subventionen von Bund, Ländern oder Gemeinden, Eigenerlösen aus Kartenverkäufen sowie teilweise aus Sponsoring oder Drittmitteln. Theater- und Festivalbetriebe kalkulieren ihre Budgets meist über mehrere Jahre im Voraus, da Produktionen, Personalverträge und Spielpläne langfristig geplant werden müssen. Kürzungen bei den Subventionen treffen solche Häuser daher häufig nicht nur kurzfristig, sondern wirken sich auch auf bereits in Planung befindliche Spielzeiten aus.

Bei öffentlich geförderten Bühnen unterscheidet man üblicherweise zwischen Fixkosten, etwa für Personal, Mieten oder technische Infrastruktur, und variablen Kosten für einzelne Produktionen. Da der Anteil der Fixkosten an vielen Theatern besonders hoch ist, können Einsparungen im laufenden Betrieb oft nur begrenzt kurzfristig umgesetzt werden. In solchen Fällen prüfen Theaterleitungen häufig strukturelle Maßnahmen, etwa Anpassungen im Spielplan, bei der Zahl der Produktionen oder in der Organisation einzelner Abteilungen.

Festivals wie die Wiener Festwochen oder ImPulsTanz unterscheiden sich von Repertoirebühnen dadurch, dass sie zeitlich begrenzt stattfinden und ihr Programm jährlich neu zusammenstellen. Förderkürzungen wirken sich bei solchen Formaten häufig unmittelbar auf Umfang, Dauer oder Zahl der eingeladenen Produktionen aus, da langfristige Fixverträge in geringerem Ausmaß bestehen als bei fest etablierten Bühnen mit eigenem Ensemble.

Öffentlich finanzierte Kulturangebote mit freiem oder vergünstigtem Zugang, wie sie etwa Sommerfestivals in Städten anbieten, dienen in der Regel dazu, kulturelle Teilhabe unabhängig vom Einkommen zu ermöglichen. Fallen solche Formate weg, betrifft dies in der Regel insbesondere jene Bevölkerungsgruppen, die reguläre Eintrittspreise für Theater, Konzerte oder Ausstellungen seltener aufbringen können.