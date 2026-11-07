Wien-Ottakring feiert Diwali: Hinduistisches Lichterfest erstmals als UNESCO-Kulturerbe

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In Wien-Ottakring bereitet sich die hinduistische Gemeinschaft auf eines der wichtigsten Feste des Jahres vor: Diwali, das Lichterfest. Am Sonntag, den 8. November 2026, lädt der Tempel Sanatan Dharma Mandir in der Herbststraße 47 ab 17 Uhr zu einer Lakshmi-Puja, einem Gebetsritual zu Ehren der Göttin des Glücks und Wohlstands. Seit Dezember 2025 zählt Diwali zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit, wie die UNESCO festgestellt hat.

Feier im Tempel in Ottakring

Organisiert wird die Feier unter anderem von Raj Kumar, der als Obmann des Sanatan Dharma Mandir fungiert. Als sogenannter Bhagat übernimmt er religiöse Aufgaben und leitet die Gebete in der Gemeinde. Kumar betont, dass man kein Hindu sein müsse, um beim Fest der Lichter mitzufeiern. Zu größeren Feiertagen kommen laut Ashok Sharma, der seit den 1980er-Jahren in Österreich lebt, bis zu 250 Menschen in den Tempel. Sharma, 66 Jahre alt und ursprünglich aus Nordindien, arbeitete viele Jahre im Botendienst der Wiener Polizei und ist seit Langem Teil der Tempelgemeinschaft.

Sandeep Khanna, Präsident der Hinduistischen Religionsgesellschaft in Österreich, vertritt die religiösen Interessen der hinduistischen Gemeinschaft im Land. Laut Statistik Austria leben rund 10.100 Hindus in Österreich, was etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung entspricht. Für hinduistische Schülerinnen und Schüler ermöglicht das Bildungsministerium eine Freistellung vom Unterricht für wichtige religiöse Feste wie Diwali.

Diwali auch außerhalb des Tempels

Die Feierlichkeiten beschränken sich nicht auf den Tempel in Ottakring. Im Sivananda Yoga Zentrum steht das Lichterfest ebenfalls auf dem Programm, und auch an der Technischen Universität Wien wird Diwali gefeiert. Im Hotel Imperial am Kärntner Ring hat der 26-jährige Chefkoch Akash Sharma, der seit einem Jahr in Wien lebt und für die indische Küche des Hauses verantwortlich ist, gemeinsam mit Kollegen einen Diwali-Brunch organisiert.

Zu den Bräuchen rund um Diwali gehört, dass Familien ihre Wohnungen schmücken und kleine Öllampen, sogenannte Diyas, entzünden. Bei den Feiern werden traditionell Süßigkeiten wie Laddu, Barfi oder Gulab Jamun serviert.

Bedeutung und Ursprung des Lichterfests

Der Name Diwali bedeutet übersetzt „Reihe von Lichtern“. Die UNESCO würdigt mit der Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Eine alte Überlieferung erzählt von Prinz Rama, der nach 14 Jahren in seine Heimat zurückkehrt. Im Zentrum des Festes steht außerdem die Göttin Lakshmi, die für Glück und Wohlstand steht und der zu Ehren die Lakshmi-Puja abgehalten wird.

Grundsätzlich zählt Diwali zu den bedeutendsten Feiertagen im Hinduismus und wird je nach Mondkalender an unterschiedlichen Tagen im Oktober oder November begangen. Der wichtigste Festtag fällt im Jahr 2026 auf Sonntag, den 8. November. In vielen Ländern mit hinduistischer Bevölkerung ziehen sich die Feierlichkeiten über mehrere Tage, wobei der Hauptfeiertag meist von gemeinsamen Gebeten, festlichem Essen und der Beleuchtung von Häusern und öffentlichen Plätzen geprägt ist. Auch in der Diaspora, etwa in Österreich, haben sich solche Bräuche etabliert, auch wenn die Gemeinschaften dort zahlenmäßig deutlich kleiner sind als in Ländern wie Indien oder Nepal.

Die religiösen Feiertage verschiedener Glaubensgemeinschaften werden in Österreich unterschiedlich gehandhabt, wenn es um Freistellungen vom Schulunterricht geht. Für christliche, jüdische, muslimische und weitere anerkannte Religionsgemeinschaften bestehen jeweils eigene Regelungen, die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, wichtige religiöse Feste im Kreis ihrer Familie oder Gemeinde zu begehen, ohne dass ihnen daraus schulische Nachteile entstehen.

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