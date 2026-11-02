Wien plant Gastarbeiter-Denkmal hinter dem Hauptbahnhof bis 2030

Die Stadt Wien plant ein Denkmal für Gastarbeiter, das an das Anwerbeabkommen mit Jugoslawien vor 60 Jahren erinnern soll. Das Denkmal soll spätestens bis 2030 fertiggestellt werden und hinter dem Wiener Hauptbahnhof entstehen – jenem Ort, an dem in den 1960er-Jahren viele Gastarbeiter ankamen.

Standort und Verfahren für das geplante Denkmal

Für die Umsetzung ist ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen. Ein Wissenschaftsbeirat soll zunächst die Rahmenbedingungen für das Projekt festlegen. Anschließend wird ein Wettbewerb über das städtische Unternehmen KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, abgewickelt. Die Initiatoren des Vorhabens sind Savo Ristic und Senol Grasl-Akkilic, die beide selbst aus Gastarbeiter-Familien stammen. Ihrer Vorstellung nach soll kein klassisches Monument entstehen, sondern ein „lebendiges Denkmal“ – ein Ort der Begegnung.

Veronica Kaup-Hasler, SPÖ-Kulturstadträtin in Wien und seit 2018 im Amt, ist am Projekt beteiligt. Ebenso eingebunden sind Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Wiener Volkshilfe, sowie Marko Miloradović, Geschäftsführer des Wiener Arbeitnehmer*Innen Förderungsfonds waff.

Finanzierung zwischen Stadt und privaten Partnern

Das Wettbewerbsverfahren selbst wird von der Stadt Wien und der Magistratsabteilung 7 finanziert. Für die Errichtung des eigentlichen Denkmals ist hingegen eine Finanzierung über Spenden und Kooperationen vorgesehen. Die Kosten dafür werden auf 150.000 bis 250.000 Euro geschätzt. Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und ÖGB haben bereits Interesse signalisiert, das Projekt zu unterstützen. Auch Unternehmen wie Strabag, Porr und Wienerberger haben Interesse bekundet, ihre eigene Geschichte im Zusammenhang mit Arbeitsmigration aufzuarbeiten. Welche Organisationen und Firmen sich letztlich finanziell beteiligen werden, steht noch nicht endgültig fest. Ebenso ist bislang offen, wie das Denkmal konkret gestaltet sein wird.

Anwerbung von Arbeitskräften aus Jugoslawien

Hintergrund des Denkmals ist das Anwerbeabkommen, mit dem Österreich in den 1960er-Jahren auf einen Mangel an Fachkräften reagierte. Damals waren selbst die jüngsten Vertreter der Babyboomer-Generation, Jahrgang 1966, erst zwei Jahre alt – der heimische Arbeitsmarkt konnte den Bedarf an Arbeitskräften also nicht aus eigener Kraft decken. Gastarbeiter aus dem damals sozialistischen Jugoslawien sollten hier Abhilfe schaffen. Frauen arbeiteten häufig in der medizinischen Versorgung oder als Reinigungskräfte, Männer fanden vielfach Beschäftigung in Hilfsdiensten und körperlich anstrengenden Berufen.

Die ankommenden Arbeitskräfte trafen auf ein Österreich mit im Vergleich zu heute schlechteren Lebensbedingungen, darunter Substandardwohnungen ohne eigenes WC. Arbeitsmarktpolitische Beratungsstellen für Migranten gab es in den 1960er-Jahren ebenso wenig wie Deutschkurse. Gastarbeiter wurden zunächst als temporäre Arbeitskräfte betrachtet, deren Aufenthalt als vorübergehend galt.

Von der Ölkrise zur Fremdenfeindlichkeit

1973 veränderte eine Energiekrise mit einem Einbruch der Konjunktur die Lage spürbar. Zu diesem Zeitpunkt war in Wien bereits jeder elfte Beschäftigte ein Gastarbeiter. Im selben Jahr startete die Plakataktion mit dem Slogan „I haaß Kolaric, du haaßt Kolaric. Warum sogns‘ zu dir Tschusch?“, die sich gegen aufkommende fremdenfeindliche Tendenzen richtete.

Erst in den 1980er-Jahren legte der damalige SPÖ-Sozialminister Alfred Dallinger mit seiner sogenannten „experimentellen Arbeitsmarktpolitik“ das Fundament für eine modernere arbeitsmarktpolitische Integration. Heute hat rund die Hälfte der Menschen, die in Wien arbeiten, einen Migrationshintergrund.

Erinnerungskultur im öffentlichen Raum

Denkmäler im öffentlichen Raum entstehen in Wien grundsätzlich über mehrstufige Verfahren, bei denen künstlerische, historische und stadtplanerische Aspekte zusammengeführt werden. Üblicherweise prüfen Fachgremien zunächst inhaltliche und gestalterische Rahmenbedingungen, bevor ein offener Wettbew