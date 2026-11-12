Wien: Raupe Nimmersatt gewinnt ersten Grabredenwettbewerb im Stadtkino

Im Wiener Stadtkino ist am Wochenende der erste Wiener Grabredenwettbewerb über die Bühne gegangen. Aus 150 Einreichungen hatten es zehn Reden ins Finale geschafft. Gewinner des Abends wurde Paul Ferstl mit einer Grabrede auf die literarische Figur „Die kleine Raupe Nimmersatt“.

Nachrufe auf Figuren aus Literatur und Popkultur

Kern des Wettbewerbs war eine ungewöhnliche Aufgabe: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten einen Nachruf auf eine literarische Figur halten. Neben Paul Ferstl wurden auch David Hassbach und Manuela Reiter vom Publikum unter die drei gekürten Reden gewählt. Hassbach verabschiedete in seiner Rede Tom Turbo, Reiter trat als „Buhlschaft“ auf und hielt eine Grabrede auf den „Jedermann“.

Auch jenseits der drei Publikumsfavoriten sorgten einzelne Beiträge für besondere Momente. Katrin Martinkovich nahm in ihrer Rede Abschied von Moby Dick und formulierte dabei den Satz: „Lieber Moby, erst Timmy, jetzt du. Es war ein schlechtes Waljahr.“

Über die Qualität der Reden entschied eine vierköpfige Jury. Ihr gehörten die Autorin und Buchhändlerin Rotraut Schöberl, der Autor, Übersetzer und Filmemacher Michael Stavarič, der Trauerredner und Schauspieler Carl Achleitner sowie die Komparatistin Paula Wojcik von der Universität Wien an.

Für den musikalischen und kabarettistischen Rahmen des Abends sorgte unter anderem das Kollegium Kalksburg mit weinerlichen Wiener Gesängen. Auch eine singende Säge war Teil des Rahmenprogramms. Durch den Abend führte Birgit Denk als Moderatorin. Organisiert wurde die Veranstaltung von Wolfgang Pielmeier und Baruch Pomper, die bereits eine Neuauflage des Wettbewerbs für das kommende Jahr angekündigt haben.

Die Grabrede als eigene Sprechgattung

Die Grabrede gehört zu den ältesten Formen öffentlichen Sprechens über das Leben eines Menschen. Üblicherweise verbindet sie biografische Rückblicke mit einer würdigenden Einordnung und schafft damit einen Moment des gemeinsamen Innehaltens. Grundsätzlich folgt sie damit ähnlichen Prinzipien wie andere Formen der Trauerrede, etwa einem Aufbau aus Anrede, Rückblick und Abschiedsworten.

In der Literatur- und Kabarettszene wird diese Form regelmäßig aufgegriffen und bewusst verfremdet. Indem nicht reale Personen, sondern literarische oder popkulturelle Figuren betrauert werden, lässt sich mit den Konventionen der klassischen Trauerrede spielen, ohne den eigentlichen Anlass – echten Verlust – zu berühren. Solche Formate verbinden damit sprachliche Beobachtungsgabe mit komödiantischem Timing und greifen zugleich auf das kollektive Wissen über bekannte Figuren zurück.

Wettbewerbe, bei denen Redebeiträge vor Publikum und Fachjury bewertet werden, sind in der Kleinkunst- und Kabarettszene ein etabliertes Format. Sie bieten Nachwuchs- wie auch erfahrenen Textern eine Bühne, um pointierte Kurztexte einem breiteren Publikum vorzustellen, und tragen häufig dazu bei, dass sich aus einzelnen Auftritten neue künstlerische Formate oder wiederkehrende Veranstaltungsreihen entwickeln.