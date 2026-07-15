Wien stoppt Altstadterhaltungsfonds wegen Budgetengpässen

Wien setzt Altstadterhaltungsfonds vorübergehend aus

Die Stadt Wien unterbricht vorübergehend die Tätigkeit des Altstadterhaltungsfonds. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gab die Entscheidung am Mittwoch bekannt. Als Grund nannte sie die angespannte budgetäre Situation.

Der Fonds gilt als freiwillige Förderleistung der Stadt Wien. Wann er seine Tätigkeit wieder aufnimmt, ist derzeit offen.

Fonds seit 1972 aktiv

Der Altstadterhaltungsfonds wurde 1972 im Zuge der Altstadterhaltungsnovelle eingerichtet. Seither wurden nach Angaben der Stadt mehr als 4.600 Restaurierungsprojekte gefördert. Das Gesamtvolumen der vergebenen Förderungen beläuft sich auf 255 Millionen Euro.

Gefördert wurden unter anderem Kirchen, Palais, Gründerzeithäuser, historische Wohnbauten, Bauwerke der Moderne sowie Kunst am Bau.