Wiener Ballsaison startet: 600.000 Gäste und 245 Millionen Euro Wertschöpfung erwartet

Mit dem traditionellen Faschingsbeginn hat am 11. November die Wiener Ballsaison 2026/27 begonnen. Um 11.11 Uhr tanzten Tanzschulen gemeinsam mit Wienerinnen und Wienern auf dem Graben die traditionelle Quadrille. Die Wirtschaftskammer Wien erwartet für die kommende Saison rund 600.000 Besucherinnen und Besucher und rechnet mit einer Wertschöpfung von rund 245 Millionen Euro.

Auftakt auf dem Graben und Zahlen zur neuen Saison

Der Saisonstart folgt einem festen Ritual: Seit Jahren beginnt die Wiener Ballsaison exakt am 11. November mit dem Faschingsbeginn, wenn Tanzschulen und Publikum gemeinsam auf dem Graben tanzen. Karin Lemberger, Präsidentin des Verbands der Wiener Tanzschulen, und Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien, präsentierten bei einer Pressekonferenz am Dienstag die Daten zur neuen Saison sowie eine Bilanz der vergangenen.

Für die Saison 2026/27 wird mit rund 600.000 Gästen und einer Wertschöpfung von etwa 245 Millionen Euro gerechnet. Eine Ballnacht soll die Gäste demnach auf Basis einer inflationsangepassten Berechnung heuer mehr als 400 Euro kosten. Im Durchschnitt entfallen auf einen Ballgast rund 135 Euro für Eintrittskarten und Tischreservierungen, 93 Euro für Speisen und Getränke am Ball selbst sowie 57 Euro für Kleidung und Accessoires. Hinzu kommen rund 47 Euro für ein Abendessen vor dem Ball, 41 Euro für Friseur- und Kosmetikleistungen und 31 Euro für Taxifahrten. Mehr als 1.000 Betriebe in Wien sind in irgendeiner Form mit dem Ballgeschehen verflochten.

Die zurückliegende Saison 2025/26 fiel laut den präsentierten Zahlen positiv aus: Rund 605.000 Gäste besuchten die Wiener Bälle, der Umsatz lag bei 240 Millionen Euro. Gegenüber der Vorsaison bedeutet das ein Plus von rund 35.000 Gästen. Mittlerweile kommt jeder dritte Besucher aus dem Ausland.

Spendenaktion und neue Termine im Ballkalender

Parallel zum Saisonstart kündigten die Wiener Tanzschulen die Licht ins Dunkel-Aktion „Tanzen für den guten Zweck“ an. Ein Schwerpunkt der Spendenaktion liegt auf den vier Adventwochenenden. Chris Lachmuth, Inhaber der Tanzschule Chris, ist Mitveranstalter der Aktion.

Im Ballkalender selbst gibt es sowohl feste Fixpunkte als auch Neuzugänge. Der Wiener Senior*innenball, der traditionell bereits am Nachmittag beginnt, findet heuer zum 47. Mal statt. Susanne Eiselt vertritt dabei den Pensionistenverband. Neu im Programm sind der Wiener Ball der Gastronomie sowie der Silvester Ball. Am 31. Dezember ist zudem im Palais Auersperg eine Neujahrsfeier mit Burlesque-Einlagen geplant. Als einer der bekanntesten Termine der Saison folgt am 4. Februar der Opernball. Der Faschingsdienstag 2027 fällt auf den 9. Februar, einzelne Bälle finden jedoch bis in den Juni hinein statt.

Traditionsreiche Monate zwischen Jänner und Februar

Auch wenn sich einzelne Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilen, konzentriert sich die Wiener Ballsaison traditionell auf die Monate Jänner und Februar. In diesem Zeitraum finden die meisten der zahlreichen Bälle statt, die von Branchenverbänden, Berufsgruppen oder Vereinen ausgerichtet werden. Die Bandbreite reicht von großen, international beachteten Veranstaltungen bis zu kleineren Bällen mit regionalem oder berufsständischem Bezug.

Grundsätzlich ist die Ballsaison für Wien wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung, da sie weit über die eigentlichen Veranstaltungsorte hinauswirkt. Neben den Ballveranstaltern selbst profitieren üblicherweise Hotellerie und Gastronomie, der Einzelhandel für Abendgarderobe, Friseur- und Kosmetikbetriebe sowie das Taxigewerbe von der gestiegenen Nachfrage in dieser Zeit. Diese Verflechtung zahlreicher Branchen erklärt, warum Wirtschaftskammer und Tourismusverantwortliche der Saison jedes Jahr mit eigenen Zahlen und Prognosen besondere Aufmerksamkeit widmen.

Für internationale Gäste gilt der Wiener Ball zudem seit Langem als kulturelles Aushängeschild der Stadt, das Tanztradition, Musik und gesellschaftliches Zeremoniell miteinander verbindet. Der wachsende Ante