Der Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz startet am 13. November 2026 in seine neue Saison. Die offizielle Eröffnung beginnt um 17:30 Uhr, wenn der Christbaum zum ersten Mal in dieser Saison erstrahlt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) lässt den Baum gemeinsam mit Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) erleuchten.

Christbaum aus Vorarlberg im Mittelpunkt

Der 31 Meter hohe Christbaum wiegt rund neun Tonnen und stammt aus der Gemeinde Damüls in Vorarlberg. Aufgestellt wurde er bereits Ende Oktober. Geschmückt ist er mit etwa 1.000 roten und goldenen Kugeln sowie 2.000 Lichtern, die bei der Eröffnung erstmals eingeschaltet werden.

Im Rathauspark leuchtet der Herzerlbaum bereits und ist mit rund 200 Herzen geschmückt. Bei der Eröffnung schwebt zudem erstmals in dieser Saison das große, leuchtende Herz des Herzerlflugs an einem Seil quer über den Rathausplatz zum Herzerlbaum. Die Herzerlflug-Show wiederholt sich halbstündlich vom Einbruch der Dunkelheit bis 21:00 Uhr.

Neu gestalteter Bereich für Familien

Die Weihnachtswelt im Rathauspark in Richtung Universität wurde neu gestaltet. Im Kinderbereich laden 17 überlebensgroße, weihnachtliche Stationen zum Entdecken ein. Familien können die Motive interaktiv erkunden und dabei ein Quiz lösen. Quizbögen und Stifte sind beim offiziellen Souvenirstand in der Nähe des Herzerlbaums erhältlich. Zusätzlich können Kinder Postkarten mit ihren Wünschen ans Christkind verschicken.

Insgesamt bieten 97 Marktstände Speisen, Getränke, Kunsthandwerk, Spielwaren, Schmuck und Weihnachtsdekoration an. Der Markt ist in diesem Jahr erstmals als ÖkoEvent PLUS ausgerichtet, der höchsten Auszeichnung der Stadt Wien für besonders nachhaltige und umweltfreundliche Veranstaltungen. 75 Prozent der angebotenen Produkte, Speisen und Getränke stammen aus biologischem und nachhaltigem Anbau.

Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen

Das ÖkoEvent-Programm der Stadt Wien bewertet Veranstaltungen grundsätzlich nach Kriterien wie Abfallvermeidung, Energieeinsatz, Mobilität der Besucherinnen und Besucher sowie Herkunft und Qualität der angebotenen Waren. Die Zusatzstufe PLUS setzt dabei höhere Anforderungen an den Anteil biologischer und regionaler Produkte sowie an begleitende Maßnahmen zur Ressourcenschonung. Bei Märkten mit zahlreichen Ständen und hohem Besucheraufkommen spielen üblicherweise auch Mehrwegsysteme bei Speisen und Getränken sowie eine durchdachte Abfalltrennung eine zentrale Rolle, um die ökologische Belastung über die gesamte Betriebsdauer möglichst gering zu halten.

Auch die Herkunft von Christbäumen für öffentliche Plätze folgt häufig festen Abläufen zwischen Gemeinden und Bundesländern. Bäume aus Regionen wie Vorarlberg werden dabei im Vorfeld ausgewählt, gefällt und rechtzeitig vor Saisonbeginn an ihren Bestimmungsort transportiert, damit sie pünktlich zur Eröffnung aufgestellt und geschmückt werden können. Die Übergabe eines solchen Baumes an eine Landeshauptstadt hat in vielen Fällen auch einen symbolischen Charakter für die Verbindung zwischen den beteiligten Regionen.