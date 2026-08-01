Wiener Heumarkt: Von der Heuwiesn zum Eislaufparadies mit UNESCO-Kulturerbe

Heumarkt in Wien: Ein Ort mit langer Geschichte zwischen Eislauf, Kultur und Hotellerie

Die Fläche rund um den Heumarkt in Wien, zwischen Schwarzenbergplatz und dem Bahnhof Wien Mitte gelegen, blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Bereits 1760 hielt der venezianische Maler Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, das Areal in seinem berühmten „Canaletto-Blick“ auf Wien fest – damals noch eine unbebaute Landschaft vor der Stadtmauer, wo Bauern Heu verkauften und der Ort seinen Namen erhielt.

Heute vereint der Standort mehrere traditionsreiche Institutionen: den Wiener Eislauf-Verein, das Konzerthaus, das Akademietheater sowie das Hotel Intercontinental. Gegenüber liegt zudem das 1866 errichtete Akademische Gymnasium. Die Lothringerstraße markiert an dieser Stelle die Grenze zwischen dem ersten und dritten Wiener Bezirk.

Wiener Eislauf-Verein seit 1867

Der Wiener Eislauf-Verein (WEV) wurde 1867 gegründet und ist seit 1901 am heutigen Standort am Heumarkt ansässig. Im Jahr 1927 verfügte der Verein über die mit 10.000 Quadratmetern größte Kunsteisfläche Europas. In der Saison 1929/30 erreichte der WEV mit 9.521 Mitgliedern seinen Rekordstand.

War die Fläche im Sommer eisfrei, nutzte der Verein sie unter anderem für Tennisplätze, Beachvolleyballturniere und Opernaufführungen. Bis in die 1990er-Jahre fanden am Heumarkt zudem Wrestling-Veranstaltungen statt, im Wiener Sprachgebrauch als „Catchen“ bezeichnet. Seit 2018 steht das Rundtanzen auf dem Eis beim WEV auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes. Zum 150-jährigen Bestehen des Vereins hat die Historikerin Sabine Meisinger von der Universität Wien die Vereinsgeschichte des WEV erforscht.

Hotel Intercontinental veränderte das Areal

Am 6. März 1964 eröffnete das Hotel Intercontinental am Heumarkt. Mit 502 Zimmern war es zum Zeitpunkt der Eröffnung das größte Hotel Wiens und verfügte zudem über die größte Tiefgarage der Stadt. Betrieben wurde es von der Intercontinental-Gruppe, einer Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Fluglinie Pan Am. Die Zimmerzahl wurde im Lauf der Zeit auf 392 reduziert.

Für den Bau des Hotels musste der Wiener Eislauf-Verein einen Teil seiner Fläche abgeben; die verbleibende Eisfläche verkleinerte sich auf 6.000 Quadratmeter. Die vom Jugendstilarchitekten Ludwig Baumann errichteten Vereinsgebäude des WEV wurden im Zuge dessen abgerissen.

Café am Heumarkt in dritter Generation

Im Haus Am Heumarkt 15 befindet sich das Café am Heumarkt, das von den Brüdern Alexander und Michael Tomoff, beide um die 70 Jahre alt, in dritter Generation geführt wird.