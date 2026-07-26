Wiener Jeans-Doktor repariert Hosen statt sie wegzuwerfen

Jeans-Reparatur in der Josefstadt: Wiener Atelier setzt auf Nachhaltigkeit

In der Alser Straße 39 im 8. Wiener Gemeindebezirk betreibt Luigi Zucchino unter dem Namen „Dr. Jeans“ ein Geschäft, das sich auf die Reparatur von Jeans spezialisiert hat. Der 59-Jährige stammt aus der Nähe von Mailand.

Die durchschnittliche Lebensdauer einer Jeans liegt zwischen zwei und zehn Jahren. In Zucchinos Werkstatt sollen Hosen möglichst lange erhalten bleiben: Für Reparaturen wird Stoff aus alten Jeans verwendet.

Eigene Jeans-Marke W08

Neben der Reparatur bestehender Kleidungsstücke produziert das Atelier auch eigene Jeans unter der Bezeichnung W08. Der Name setzt sich aus Wien (W) und dem 8. Bezirk Josefstadt (08) zusammen. Genäht werden die Hosen in Wien, während der verwendete Bio-Stoff in Italien hergestellt wird.

Die W08-Jeans werden mit passenden Ersatzteilen geliefert. Ein eingenähtes Prüfstellen-Etikett dokumentiert, wann die Hose gekauft und gewartet wurde.

Kundschaft auch aus dem Ausland

Mittlerweile werden Jeans auch aus dem Ausland per Post an das Atelier in der Josefstadt zur Reparatur geschickt.