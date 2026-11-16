Wiener Mascherl wandert von Popp & Kretschmer in Innenhöfe und zu Würstelstand in Floridsdorf

Das rote XXL-Mascherl von Popp & Kretschmer, das in den vergangenen Jahren an der Außenfassade des Modehauses für Aufsehen sorgte, hängt heuer nicht mehr dort. Die riesige Schleife ist nur noch hinter Glas in der Auslage zu sehen. Dafür gibt es in Wien gleich mehrere neue Orte, an denen das bekannte rote Mascherl zu finden ist.

Ein neues, beleuchtetes rotes Mascherl befindet sich in einem Innenhof in der Weihburggasse 21 im ersten Bezirk. Es ist 1,80 Meter groß. Ein weiteres Mascherl hängt am Stehbuffet am Franz-Jonas-Platz im 21. Bezirk und sorgte dort bereits für mediale Aufmerksamkeit.

Festliche Inszenierung im Innenhof der Weihburggasse

Im Innenhof in der Weihburggasse 21 wurde neben dem großen Leucht-Mascherl eine umfangreiche weihnachtliche Dekoration aufgebaut. Dazu zählen bunte Lichtinstallationen in Form von Geschenken und Rentieren sowie festlich funkelnde Tannen. Eine Punschhütte versorgt Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und kulinarischen Köstlichkeiten.

Im selben Innenhof hat zudem der Christmas-Shop Plutus Luxury geöffnet. Dort wird unter anderem eine kleinere Version des Leucht-Mascherls im Online-Shop angeboten, und zwar zum Preis von 2.252 Euro.

Das Mascherl am Würstelstand in Floridsdorf

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein rotes Mascherl, das am Stehbuffet am Franz-Jonas-Platz im 21. Bezirk angebracht wurde. Bekanntheit erlangte dieses Mascherl durch den Floridsdorfer Online-Satiriker Juan Son. Er kommentierte die Aktion auf Instagram mit den Worten: „Andere machen Memes … wir machens echt.“

Auch Popp & Kretschmer reagierte auf die Aktion am Würstelstand. Das Unternehmen schrieb dazu: „Die Masche ist jetzt offiziell dort angekommen, wo die wirklich wichtigen Wiener Entscheidungen getroffen werden. Beim Würstelstand.“

Weihnachtsschmuck als wiederkehrendes Stadtbild-Element

Grundsätzlich gehören aufwendig gestaltete Schaufenster, Lichtinstallationen und saisonale Dekorationselemente seit Jahren zum winterlichen Stadtbild in Wien. Traditionsgeschäfte setzen in der Vorweihnachtszeit häufig auf wiedererkennbare Symbole, die über Jahre hinweg zu einem festen Bestandteil der öffentlichen Wahrnehmung werden können. Verändert sich die Platzierung solcher Symbole, wie in diesem Fall der Wechsel von der Außenfassade in die Auslage und in einen Innenhof, wird dies in der Stadt häufig genau beobachtet und oft auch in sozialen Netzwerken aufgegriffen.

Innenhöfe in der Wiener Innenstadt werden in der Adventzeit zunehmend für festliche Zwecke genutzt. Punschstände, Lichtinstallationen und temporäre Verkaufsflächen schaffen dort oft eine zusätzliche Anlaufstelle abseits der stark frequentierten Haupteinkaufsstraßen. Solche Bereiche bieten üblicherweise mehr Raum für größere Dekorationselemente, wie es auch bei der Installation mit Rentieren, Geschenken und Tannen der Fall ist.

Bei viral verbreiteten Aktionen wie jener am Stehbuffet in Floridsdorf zeigt sich zudem, wie schnell lokale Betriebe auf Trends aus sozialen Medien reagieren können. Humorvolle Bezüge zu bekannten Motiven aus der Innenstadt sorgen in solchen Fällen häufig für zusätzliche Reichweite, ohne dass ein direkter wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang zwischen den beteiligten Standorten bestehen muss.