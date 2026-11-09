Wiener Professor erhält Million-Dollar-Preis für statistische Programmiersprache R

Der Wiener Statistik-Professor Kurt Hornik wird mit dem Rousseeuw-Preis ausgezeichnet, der als inoffizieller Nobelpreis der Statistik gilt. Die mit einer Million Dollar dotierte Auszeichnung erhält Hornik gemeinsam mit vier weiteren Hauptentwicklern für die Programmiersprache R, die er seit den Anfängen Anfang der 1990er-Jahre mitentwickelt hat. Hornik ist Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Auszeichnung für Entwicklerteam hinter R

Kurt Hornik gehört zu jenem Kernteam, das die Software R seit mehr als 30 Jahren weiterentwickelt. Gemeinsam mit vier weiteren Kolleginnen und Kollegen hat er die Programmiersprache von Beginn an mitgestaltet. Nach Angaben zur Auszeichnung hat das Kernteam im Lauf der Jahre rund 30.000 Arbeitsstunden in die Entwicklung investiert, für die es bisher kaum finanzielle Mittel gab. Das nun verliehene Preisgeld wird unter Hornik, den weiteren Preisträgern und dem Entwicklungsteam aufgeteilt.

R ist eine Programmiersprache und Software für statistische Auswertungen und wird vor allem in der Wissenschaft eingesetzt. Zu den Anwendungsfeldern zählen etwa die Krebsforschung, die Prüfung neuer Medikamente sowie die Berechnung wirtschaftlicher Risiken. Die Software ist kostenlos. Ihren Ursprung hatte die Entwicklung im Zusammenhang mit einer Anfrage von Psychiatern am AKH Wien.

Mittlerweile existieren rund 25.000 Erweiterungspakete für R, die weltweit abrufbar sind. Das zentrale Archiv für diese Erweiterungen wird an der Wirtschaftsuniversität Wien verwaltet.

Am 11. November 2026 diskutiert Kurt Hornik an der WU gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen über die Auswirkungen von R auf die Wissenschaft. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich, erfordert jedoch eine Anmeldung. Zusätzlich wird sie per Livestream online übertragen.

Statistiksoftware als Werkzeug der Forschung

Statistische Programmiersprachen wie R haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem zentralen Werkzeug in vielen Forschungsbereichen entwickelt. Grundsätzlich ermöglichen solche Systeme die Auswertung großer Datenmengen, die händisch kaum zu bewältigen wären. In der medizinischen Forschung etwa lassen sich damit klinische Studien statistisch auswerten, während in den Wirtschaftswissenschaften Risikomodelle oder Marktanalysen berechnet werden können.

Ein wesentliches Merkmal quelloffener Software wie R ist, dass sie von einer Gemeinschaft aus Entwicklerinnen und Entwicklern kontinuierlich erweitert wird. Nutzerinnen und Nutzer können eigene Pakete beisteuern, die spezielle Funktionen für einzelne Fachgebiete bereitstellen. Dadurch entsteht im Lauf der Zeit ein umfangreiches Ökosystem an Werkzeugen, das weit über die ursprüngliche Grundfunktion hinausgeht. Üblicherweise übernehmen zentrale Archive die Aufgabe, diese Erweiterungen zu sammeln, zu prüfen und weltweit zugänglich zu machen.

Dass solche Software kostenlos zur Verfügung steht, gilt in der Wissenschaft als bedeutender Vorteil, da Forschungseinrichtungen unabhängig von kommerziellen Lizenzkosten arbeiten können. Gleichzeitig beruht die Weiterentwicklung häufig auf dem freiwilligen Engagement von Fachleuten, die neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit an der Pflege und Verbesserung der Systeme mitwirken. Auszeichnungen, die mit hohen Preisgeldern verbunden sind, würdigen in solchen Fällen oft nicht nur eine einzelne Leistung, sondern jahrzehntelange kontinuierliche Arbeit innerhalb eines Teams.