Wiener Zentralfriedhof erhält mehrsprachigen Audio-Rundgang per Smartphone

Neue Audio-Rundgänge am Wiener Zentralfriedhof

Am Wiener Zentralfriedhof stehen Besuchern ab sofort neue Audio-Rundgänge unter dem Titel „Friedhof to go“ zur Verfügung. Die Hörbeiträge werden über das Smartphone abgespielt und lassen sich über QR-Codes auf dem Gelände aktivieren.

Der Audioguide ist in 20 Sprachen verfügbar. Der Zugang kostet 8,40 Euro und ist ab Aktivierung 24 Stunden lang gültig.

Inhalte und Funktionen

Über den Guide erhalten Nutzer Informationen zu Ehrengräbern und Denkmälern auf dem Friedhofsgelände. Angeboten werden thematische Rundgänge mit einer Dauer von 30 bis 120 Minuten. Eine digitale Karte unterstützt die Orientierung und Navigation über das weitläufige Areal. Zusätzlich steht eine Chatfunktion zur Verfügung, über die Fragen zum Friedhof beantwortet werden.

Zahlen und Fakten zum Zentralfriedhof

Der Wiener Zentralfriedhof umfasst eine Fläche von rund 2,4 Quadratkilometern und zählt mehr als 330.000 Grabstellen, darunter rund 1.000 Ehrengräber. Jährlich verzeichnet der Friedhof Besuche in Höhe von hunderttausenden Menschen.

Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien, ist für die Einrichtung zuständig, die den neuen Audioguide anbietet.