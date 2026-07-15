Wissenschaftszentrum Q: Spatenstich für 17-Millionen-Euro-Projekt in der Wiener Innenstadt

Spatenstich für Wissenschaftszentrum Q in Wien

In Wien hat der Umbau für das neue Wissenschaftszentrum Q begonnen. Der Startschuss für die Bauarbeiten fiel am Dienstag auf der Wollzeile 27a im ersten Bezirk, wo das Zentrum in den Räumlichkeiten der ehemaligen Aula der Wissenschaften entstehen soll.

Das Projekt richtet sich insbesondere an junge Menschen und soll Ausstellungen, Workshops sowie Veranstaltungen anbieten. Die denkmalgeschützten Räumlichkeiten umfassen eine Gesamtfläche von 4.000 Quadratmetern.

Träger und Finanzierung

Hinter dem Vorhaben stehen die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und die Technische Universität Wien. Den Umbau führt die Bundesimmobiliengesellschaft durch. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17 Millionen Euro, die vom Bildungs- und vom Wissenschaftsministerium finanziert werden. Der laufende Betrieb soll später von den drei beteiligten Institutionen getragen werden.

Eröffnung im Frühjahr 2027 geplant

Als Gründungsdirektor des Zentrums ist Christopher Lindinger vorgesehen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr sowie Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, nahmen an der Veranstaltung teil. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 geplant.