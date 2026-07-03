Woodstock der Blasmusik: 110.000 Besucher und 20.000 Musiker erwartet

„Woodstock der Blasmusik“ in Ort im Innkreis: Mehr als 110.000 Besucher erwartet

Das Blasmusikfestival „Woodstock der Blasmusik“ findet in Ort im Innkreis statt. Mehr als 110.000 Menschen aus dem In- und Ausland nehmen an der Veranstaltung teil. Zahlreiche Vereine und Musikkapellen sind beim Festival dabei.

Freitag ist der zweite Tag des Festivals. Unter den auftretenden Gruppen befindet sich die Salzburger Musikgruppe „6er Gspann“.

Gesamtspiel als Höhepunkt am Samstag

Als Höhepunkt des Festivals ist das Gesamtspiel am Samstag angekündigt. Dabei sollen mehr als 20.000 Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf einer Bühne auftreten.

Am Festivalgelände wurde zudem ein Verlobungsring gefunden.