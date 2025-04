Im April 2023 wird die Kulturcard Josefstadt erneut an alle Anrainerinnen und Anrainer verteilt, um den Bewohnern der Josefstadt den Zugang zu ermäßigten Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. WIEN/JOSEFSTADT. Mit dem Aufkommen des Frühlings erwacht auch die Kulturszene in Wien zu neuem Leben. In der Josefstadt werden nicht nur die Freiluftbühnen vorbereitet, sondern auch die Instrumente für zahlreiche Konzerte gestimmt. Um sicherzustellen, dass jeder Bezirkseinwohner die kostenfreien und ermäßigten kulturellen Events erleben kann, wird die „Kulturcard Josefstadt“ dieses Jahr wieder in alle Haushalte geliefert. Nach dem überwältigenden Erfolg im Jahr 2022 werden die Vergünstigungen für die Kulturcard auch in diesem Jahr fortgesetzt. Inhaber der Karte erhalten erneut ermäßigten Zugang zu einer Vielzahl von bedeutenden kulturellen Institutionen, darunter Theater, Museen und Konzerte innerhalb des Stadtteils. Siehe auch NATO-Generalsekretär warnt vor gefährlicher Debatte über Waffenruhe! Kulturelle Highlights: Roter Hof und Gartenhaus Die Kulturcard öffnet die Türen zu insgesamt 18 verschiedenen kulturellen Einrichtungen in der Josefstadt. Zu den bewährten Angeboten gehören das renommierte Theater in der Josefstadt, das English Theatre, die Galerie am Roten Hof sowie die Konzertreihe „Konzerte im Achten“. Neu in diesem Jahr ist die Beteiligung des Kunstvereins Gartenhaus sowie der Volksoper, die spannende Kulturprojekte für ein breites Publikum bieten. Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) drückt seine Begeisterung über die Fortsetzung der Kulturcard aus: „Mit der Kulturcard unterstützen wir lokale Künstlerinnen und Künstler und gewährleisten die hohe Qualität des kulturellen Angebots im Bezirk Josefstadt.“ Ab Montag, dem 14. April, werden alle Anwohner ihre persönlichen Kulturcards per Post erhalten. Siehe auch Enthüllt: Der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Südkoreas – Was jetzt auf dem Spiel steht! Die folgenden Institutionen bieten Ermäßigungen an: Affinità

Bezirksmuseum

English Theatre

Fania Live

Galerie am Roten Hof

Konzerte im Achten

Kunstverein Gartenhaus

Loop

Pygmalion Theater

rhiz

Studio ALLEGRIA

Theater in der Josefstadt

Theater Konfrontation

Tunnel-Vienna-Live

„Verein08“

Volkskundemuseum

Volksoper

Volkstheater Das könnte dich auch interessieren: Jugendliche in der Josefstadt, erhebt eure Stimmen! „Für die Josefstadt bedarf es einen Zehn-Jahres-Plan“ Wiener Prominenz über ihre Lieblingscafés in der Josefstadt

This revision keeps the original information intact while providing additional context about the cultural offerings and perspectives of local officials. It emphasizes the importance of accessibility to culture for all district inhabitants and highlights the role of new and established institutions in the cultural landscape of Josefstadt.





Source link