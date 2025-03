Kulturlandretten: Grazer öffentliche Verkehrsmittel stehen am Donnerstag wegen einer Demo still

Am Donnerstag, dem 20. März, findet in Graz eine bedeutende Demonstration unter dem Motto „Kultur Land retten“ statt. Der Protest richtet sich gegen kulturpolitische Maßnahmen der steirischen Landesregierung und beginnt um 18 Uhr am Europaplatz. Der Demozug führt über zentrale Straßen der Stadt bis zum Hauptplatz, was voraussichtlich zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr führen wird.

STEIERMARK. Unter Hashtags wie #kulturlandretten und #brauchenwir wird seit Tagen Social Media von zahlreichen Kulturschaffenden und Kulturinitiativen genutzt, um auf die bevorstehende Demonstration aufmerksam zu machen. Die Botschaften, die die Nutzer an die Landesregierung übermitteln, beinhalten Forderungen nach mehr Unterstützung für die frei kreative Szene, Chorgesang, Kunstfreiheit und Solidarität innerhalb der Kulturlandschaft.

Steirische Kulturszene wehrt sich

Der Hintergrund für diese Demonstration liegt in der besorgniserregenden Entwicklung der kulturschaffenden Szene in der Steiermark. Die FPÖ-ÖVP-Landesregierung hat seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2024 tiefgreifende Änderungen in der Kulturpolitik vorgenommen, darunter eine umfassende Umstrukturierung des Kulturkuratoriums, bei der 13 von 15 Mitgliedern ersetzt wurden. Dies hat eine Welle der Kritik ausgelöst, die in einem offenen Brief an den zuständigen Landesrat Karlheinz Kornhäusl gipfelt, der von über 1.000 Menschen unterzeichnet wurde.

In dem offenen Brief wird die Neubesetzung als „handstreichartig“ und „parteipolitisch motiviert“ kritisiert. Die Unterzeichner heben hervor, dass viele der neuen Mitglieder keine relevante Erfahrung in zeitgenössischer Kunst oder im kulturellen Bereich aufweisen. Darüber hinaus wird eine Missachtung der Kulturstrategie 2030 sowie eine intransparente Förderpolitik beanstandet. Besonders besorgniserregend ist die Nähe einiger Kuratoriumsmitglieder zur rechtsextremen Szene, was als „kulturpolitischer Dammbruch“ bezeichnet wird.

Die Regierung hat sich bisher verteidigt und beteuert, dass die neuen Mitglieder aufgrund ihrer Expertise gewählt wurden. Landesrat Kornhäusl und Landeshauptmann Mario Kunasek stehen hinter der Umstrukturierung und betonen die Unabhängigkeit des Gremiums.

Details zur geplanten Demonstration „Kultur Land retten“

Um die besorgniserregende Lage in der Kulturszene zu thematisieren, ruft die Initiative „Offensive gegen Rechts“ am 20. März zur Demonstration auf. Der Marsch beginnt um 18 Uhr am Europaplatz in Graz und führt über die Annenstraße, Grieskai, Neutorgasse, Joanneumring und Schmiedgasse bis zum Hauptplatz, wo die Ankunft gegen 19:40 Uhr sein soll. Zum Abschluss der Veranstaltung wird der freie Künstler Max Höfler eine Rede halten, unterstützt vom Schriftsteller Andreas Unterwegen.

Öffentliche Verkehrsmittel betroffen

Die Demonstration wird auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr in Graz haben. Die Holding Graz hat angekündigt, dass es am Donnerstag, etwa von 18:10 bis 19:00 Uhr, zu Einschränkungen kommen wird. Betroffene Linien sind:

Buslinien 52 und 62: Verzögerungen im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel zwischen 18:40 und 18:55 Uhr.

Verzögerungen im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel zwischen 18:40 und 18:55 Uhr. Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: Anhaltungen in der Annenstraße von 18:40 bis ca. 19:20 Uhr.

Anhaltungen in der Annenstraße von 18:40 bis ca. 19:20 Uhr. Ersatzverkehr: Für die Linien 1, 4, 6 und 7 wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Für die Linien 1, 4, 6 und 7 wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Buslinien 40 und 67: Verzögerungen im Bereich Annenstraße/Roseggerhaus rund um 18:45 Uhr bis 19 Uhr.

Verzögerungen im Bereich Annenstraße/Roseggerhaus rund um 18:45 Uhr bis 19 Uhr. Alternativstrecke: Für Fahrgäste zum Hauptbahnhof können Linien 3 und 5 genutzt werden, die an der Haltestelle „Keplerbrücke“ auf Buslinien 58 und 63 umsteigen.

Das könnte dich auch interessieren:

Aus für IG-L-Hunderter – Rückschritt für die Klimapolitik?

So kannst du deine Stimme bei der Gemeinderatswahl abgeben

Kosten für Radservice in der Steiermark gestiegen