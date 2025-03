Kulturlandretten: Verkehr in Graz am Donnerstag wegen Demo lahmgelegt

Am Donnerstag, dem 20. März, wird in Graz eine Demonstration unter dem Motto „Kultur Land retten“ stattfinden, die sich gegen die kulturpolitischen Entscheidungen der steirischen Landesregierung richtet. Der Protestzug beginnt um 18 Uhr am Europaplatz und führt durch zentrale Straßen bis zum Hauptplatz, was zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr führen wird.

STEIERMARK. Unter den Hashtags #kulturlandretten und #brauchenwir hat in den sozialen Medien eine Bewegung von Kulturschaffenden und Kulturinitiativen an Fahrt aufgenommen, die auf die bevorstehende Demonstration aufmerksam macht. Mit Slogans wie „Rostfest brauchen wir!“, „Freie Szene brauchen wir!“, und „Kunstfreiheit brauchen wir!“ machen sie auf die Herausforderungen aufmerksam, die die Kulturbranche in der Steiermark derzeit durchlebt.

Die steirische Kulturszene wehrt sich

Die Demonstration ist eine direkte Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen in der steirischen Kulturlandschaft. Seit dem Amtsantritt der FPÖ-ÖVP-Landesregierung im Dezember 2024 wurden zahlreiche Änderungen im Kunst- und Kulturbereich vorgenommen. Besonders umstritten ist die Neubesetzung des Kulturkuratoriums, bei der 13 von 15 Mitgliedern ausgetauscht wurden. In einem offenen Brief, der mittlerweile über 1.000 Unterstützer gefunden hat, wird die Neubesetzung als „handstreichartig“ und „parteipolitisch motiviert“ kritisiert.

Die Unterzeichnenden des Briefes äußern ernsthafte Bedenken über die fachliche Kompetenz vieler neuer Mitglieder im Kuratorium, insbesondere in Bezug auf zeitgenössische Kunst. Außerdem wird der Regierung vorgeworfen, die Kulturstrategie 2030 und eine transparente Förderpolitik zu missachten. Besonders besorgniserregend sei die Nähe einiger Kuratoriumsmitglieder zur rechtsextremen Szene, was von den Autoren des Briefes als „kulturpolitischen Dammbruch“ bezeichnet wird.

Trotz der Kritik haben sowohl Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl als auch Landeshauptmann Mario Kunasek die Besetzung des neuen Kuratoriums verteidigt. Sie betonen, dass die Mitglieder aufgrund ihrer Expertise ausgewählt wurden und dass die Unabhängigkeit des Gremiums gewährleistet sei.

Details zur geplanten Demonstration „Kultur Land retten“

Da die Sorgen in der Kulturszene von der Regierung nicht ausgeräumt werden konnten, ruft die Offensive gegen Rechts zur Demonstration „Kultur Land retten” auf. Der Protest beginnt um 18 Uhr am Europaplatz, zieht über die Annenstraße, den Grieskai, Neutorgasse, Joanneumring und Schmiedgasse, mit einer voraussichtlichen Ankunft am Hauptplatz um ca. 19:40 Uhr. Für den Abschluss der Veranstaltung sind Redebeiträge des freien Künstlers Max Höfler und des Schriftstellers Andreas Unterwegen vorgesehen.

Behinderungen im öffentlichen Verkehr

Wegen der Demonstration wird am Donnerstag zwischen 18:10 und 19:00 Uhr mit Einschränkungen im öffentlichen Verkehr in Graz gerechnet. Die Holding Graz informiert auf ihrer Website über folgende Maßnahmen:

Buslinien 52 und 62: Verzögerungen werden zwischen ca. 18:40 und 18:55 Uhr im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel erwartet.

Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: Anhaltungen in der Annenstraße sind von 18:40 bis ca. 19:20 Uhr zu erwarten.

Ersatzverkehr: Der Ersatzverkehr für die gesperrten Straßenbahnlinien verläuft ab Jakominiplatz über Griesplatz und Rösselmühlgasse, während der Versammlung durch die Annenstraße erfolgt.

Buslinien 40 und 67: Verzögerungen sind ebenfalls zwischen 18:45 und 19:00 Uhr in der Annenstraße/Roseggerhaus zu erwarten.

Alternativstrecke zum Hauptbahnhof: Wenn die Annenstraße gesperrt ist, nutzen Sie die Linien 3 und 5 Richtung Andritz und steigen bei „Keplerbrücke“ zu den Buslinien 58 und 63 um.

