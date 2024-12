Kunasek: Steirischer Landeshauptmann – Alles Wissenswerte zur Angelobung!





News/APA/Mittwoch, 18.12.24, 21:36:05 Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag Mario Kunasek (FPÖ) als Landeshauptmann der Steiermark angeloben. Der 48-jährige ehemalige Verteidigungsminister leitet eine blau-schwarze Landesregierung, die am Mittwoch vom neuen steirischen Landtag gewählt wurde. Kunasek ist nach dem 2008 verstorbenen Jörg Haider erst der zweite FPÖ-Politiker in der Führung eines Bundeslandes.









APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU









Es bleibt abzuwarten, welche Inhalte die Rede des Bundespräsidenten bereithält. Bei der Angelobung von Wilfried Haslauer und Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) im vergangenen Jahr äußerte Van der Bellen Besorgnis über deren Zusammenarbeit mit der FPÖ. Seine Abwesenheit bei der Angelobung von Markus Wallner (ÖVP) im November war auf gesundheitliche Gründe zurückzuführen, wobei er von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten wurde. Van der Bellen hat jedoch bereits im Jahr 2017 Kunasek als Verteidigungsminister der türkis-blauen Regierung angelobt. Siehe auch Trump schlägt Anwältin Pam Bondi für das Amt der US-Justizministerin vor



Zusammenfassung: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag Mario Kunasek (FPÖ) als Landeshauptmann der Steiermark angeloben, was eine bemerkenswerte Entwicklung in der Politik darstellt. Der Fokus liegt auf den vorangegangenen Aussagen des Präsidenten über die Regierungskooperationen und seine bisherige Beziehung zu Kunasek.