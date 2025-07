Kunden erwartet: Neue Strom- und Gaspreise bei Wien Energie

Wien Energie hat kürzlich angekündigt, dass sie ab sofort günstigere Preise für ihre Privat- und Geschäftskunden anbieten, um den finanziellen Auswirkungen der jüngsten Energiekrise entgegenzuwirken. In Zeiten steigender Energiepreise und Inflation bietet diese Initiative den Wienerinnen und Wienern eine willkommene Erleichterung. Die neuen Tarife kommen zur richtigen Zeit, um Haushalten und Unternehmen eine Kostenersparnis zu ermöglichen. Tarife unter dem alten Preisschutz Das neue Tarifangebot richtet sich an Privatkunden und sieht einen Stromverbrauchspreis von 9,9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto vor. Zudem beträgt der verbrauchsunabhängige Grundpreis lediglich 4,82 Euro netto pro Monat. „Unsere Strompreise liegen damit unter dem Niveau der sogenannten Strompreisbremse, die im Januar dieses Jahres ausgelaufen ist“, erläutert Wien Energie in einer offiziellen Mitteilung. Diese Maßnahme wurde ursprünglich eingeführt, um die Belastungen der Haushalte durch die gestiegenen Energiepreise zu mildern. Im Rahmen der Strompreisbremse wurde der Preis für einen jährlichen Verbrauch von bis zu 2.900 kWh auf 10 Cent pro kWh gedeckelt, wobei der Staat den Differenzbetrag übernahm. Siehe auch Die Unsichtbaren Fronten: Kampf um Kursk und Belgorod – Ein Blick Hinter die Kulissen! Attraktive Angebote für Unternehmen Wien Energie hat auch neue, günstigere Tarife für Geschäftskunden entwickelt. Der Stromverbrauchspreis beträgt hier rund 12,7 Cent pro kWh netto, während der Gaspreis bei etwa 5,9 Cent pro kWh netto liegt. Der Grundpreis für Geschäftskunden beträgt etwa 7,30 Euro netto pro Monat. Bei Vertragsabschluss eines Jahresvertrags erhalten Geschäftskunden zudem einen zusätzlichen Rabatt auf den Strompreis, der auf rund 10,7 Cent pro kWh netto gesenkt wird, und auf Erdgas, das auf etwa 4,9 Cent pro kWh netto fällt. Damit kommen die neuen Angebote den Bedürfnissen der Unternehmen in Wien entgegen, die ebenfalls von den steigenden Energiepreisen betroffen sind. Siehe auch Kulturheurige auf dem Bauernhof - SIRTAKI Schrammeln: Kulturveranstaltung in den Blumengärten Hirschstetten

