Kunst an der Fassade: Spanischer Künstler OKUDA verwandelt Wiens APA-Turm in Riesen-Canvas

Spanischer Künstler gestaltet großflächiges Wandbild in Wien-Döbling

Am ehemaligen APA-Turm in Wien-Döbling entsteht derzeit ein großflächiges Wandbild. Das Hochhaus wird dafür als Leinwand genutzt.

Das Gebäude ist 52 Meter hoch. Für das Werk stehen 13 Stockwerke mit insgesamt 1.100 Quadratmetern Fläche zur Verfügung.

Gestaltet wird das Wandbild von einem spanischen Künstler, der unter dem Namen OKUDA auftritt. Er bringt das Gebäude in neue Farben und arbeitet dabei in großer Höhe direkt an der Fassade.

Der ehemalige APA-Turm fungiert damit als Träger eines großdimensionierten Fassadenbildes. Die Arbeiten finden an der Außenseite des Bauwerks in Wien-Döbling statt.