Kunst aus Plastik im 3. Bezirk: Florestania – Sich wie Teil eines Waldes inmitten der Stadt fühlen

Im neuen Stadtquartier Village im Dritten entsteht derzeit ein einzigartiges Kunst- und Umweltprojekt: Florestania im Dritten. Die renommierte Künstlerin Mary Maggic arbeitet zusammen mit Max Scheidl, Sofia Zoizi und Leon Thomas, um Plastikmüll in eine begehbare Waldinstallation zu transformieren. Dieses innovative Projekt ist Teil der Initiative BIG ART, die darauf abzielt, Menschen aus Wien und der Umgebung zusammenzubringen, um nachhaltige Praktiken zu fördern und unsere Beziehung zur Natur zu stärken.

Vom Amazonas nach Wien

Die Inspiration hinter Florestania stammt aus Mary Maggics Erlebnissen im Amazonasgebiet. „Ich wollte den Stadtbewohner:innen zeigen, wie sie eine Verbindung zu weit entfernten Wäldern aufbauen können, die eng mit unserer Klimazukunft verknüpft sind“, erklärt sie. Der Name Florestania vereint die portugiesischen Wörter „Floresta“ (Wald) und „Cidadania“ (Bürgerschaft, Zugehörigkeit) und ist eine Hommage an das Werk des indigenen Aktivisten Ailton Krenak, der sich leidenschaftlich für den Schutz der Natur und die Rechte der indigenen Völker einsetzt.

Ein Geruch, der zum Nachdenken bringt

Beim Betreten des Florestania-Projekts werden die Besucher:innen sofort von einem intensiven Plastikgeruch umhüllt. Dieser Geruch erinnert uns unmittelbar daran, wie allgegenwärtig Kunststoffe in unserem Alltag sind – oft ohne, dass wir den tatsächlichen Umfang unseres Konsums hinterfragen. Studien zeigen, dass jeder Einzelne von uns jährlich Hunderte von Plastikteilen konsumiert, was die Dringlichkeit von Projekten wie Florestania unterstreicht.

Welche Kunststoffe werden verwendet?

Im Rahmen dieses Projekts werden gezielt nur sichere und stabile Plastikarten verarbeitet, darunter:

• PET (Polyethylenterephthalat, z. B. Getränkeflaschen),

• PE/HDPE (Polyethylen, z. B. Milch- und Reinigungsmittelflaschen),

• PP (Polypropylen, z. B. Joghurtbecher, Mikrowellengeschirr).

PVC (Polyvinylchlorid) wird hingegen strikt ausgeschlossen, da es beim Erhitzen schädliche Dämpfe freisetzen kann. Max Scheidl von Fantoplast betont: „Wir müssen sicherstellen, dass wir hier gefahrlos arbeiten können.“ Dies zeigt das Verantwortungsbewusstsein, das in jedem Schritt des Projekts verankert ist.

Ein Raum für Reflexion und Gemeinschaft

Florestania ist nicht nur ein technischer Workshop; es ist ein lebendiger Ort des Austauschs. Besucher:innen können über Nachhaltigkeit diskutieren, Dinge reparieren und Themen wie Mobilität, Recycling sowie den Amazonas und unseren gemeinsamen Planeten erörtern. In dieser kreativen Umgebung entsteht ein Raum für kollektives Lernen und Reflexion, der auch eine neue Verbundenheit mit unseren inneren Landschaften fördert.

Am Ende wird ein „künstlicher Wald“ wachsen, der uns paradox an die Dringlichkeit erinnert, unsere echten Wälder zu schützen. Teile der Kunstwerke werden versteigert, und der Erlös fließt in internationale Projekte zum Schutz von Waldökosystemen, was den sozialen und ökologischen Impact des Projekts unterstreicht.

Mitmachen & mehr erfahren

Florestania findet jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr im Village im Dritten, Landstraßer Gürtel 51, 1030 Wien, statt. Die Teilnahme ist kostenlos und lohnt sich besonders für alle, die sich für Kunst und Umwelt engagieren möchten. Das Projekt läuft bis zum 6. September 2025 – nutzen Sie die Gelegenheit, vorbeizukommen!

Weitere Informationen:

https://florestania.at