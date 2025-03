Kunst: Das Hornig Areal in Graz ist erneut ein Zentrum für Kunst und Kultur

Vom historischen Standort der Kaffeerösterei zur kreativen Plattform – das Hornig Areal in Graz wird durch den Designmonat vom 9. Mai bis 1. Juni 2025 erneut zum kulturellen Zentrum. Zukünftig plant man eine Nutzungsmischung aus Büro, Gewerbe, Gastronomie und Wohnraum, während der Platz weiterhin der Kultur gewidmet bleibt.

GRAZ. Ab Mai 2024 wird das Hornig Areal zu einem pulsierenden Ort für Kunst und Kultur. Mit der Unterstützung von ÖWG Wohnbau wird dieser Raum für kreative Initiativen zur Verfügung stehen, die verschiedene künstlerische Ausdrucksformen nutzen. Das Areal wird wiederum eine zentrale Rolle während des Designmonats Graz spielen.

Kunst am Puls der Stadt

Nicht nur im Rahmen des Designmonats finden hier kreative Projekte ihren Platz. So arbeitet der renommierte Künstler und Designer David Ram an eindrucksvollen Lichtinstallationen im Hornig Areal. Darüber hinaus verwandelten Kollektive wie „Roter Keil“ und „Optix Tribe“ den Raum mit der Veranstaltung „Exhibition, Performance, Sound“ in einen faszinierenden „Spielplatz des Schreckens“. Auch das Weihnachtsspektakel des Kunstvereins „Roter Keil“ hat bereits hier stattgefunden. Verschiedene Projektarbeiten wurden von innovativen Gruppen wie dem transdisziplinären Designbüro „if Space“ sowie dem „breath earth collective“ realisiert. Der Grazer Künstler Gilbert Kleissner wird am 29. März 2025 mit einem Aktionstheater das Areal erneut zum Leben erwecken.

Das Hornig Areal, einst die Heimat der Hornig Kaffeerösterei, die 2021 nach Kalsdorf auswanderte, befindet sich hinter dem Grazer Bahnhof, in der Nähe des alten Wasserturms. Es ist Teil des Grazer Smart City-Projekts, das sich auf urbanes Design und nachhaltiges Wohnen konzentriert. ÖWG Wohnbau hat das Areal seit etwa einem Jahr für Zwischennutzungen geöffnet.

Heimische Kreativität fördern

Auch bei der kommenden Ausgabe des Designmonats Graz wird das Hornig Areal ein zentraler Standort sein. Dieser findet vom 9. Mai bis 1. Juni 2025 statt und wird in Kooperation mit Creative Industries Styria, der Netzwerkgesellschaft für die steirische Kreativwirtschaft, organisiert. Unter dem Motto „The New Real“ wird der Designmonat die Kreativwirtschaft in Graz gebündelt präsentieren und lädt zur Teilnahme an Diskussionen, Ausstellungen, Workshops und Installationen ein.

Langfristig soll das Areal als multifunktionaler Raum für Büro, Gewerbe, Nahversorgung, Gastronomie und Wohnen dienen. Bis dahin bleibt es vorerst ein lebendiger Ort für Kultur und kreative Zwischennutzungen.

Zwischennutzung als Chance

ÖWG Wohnbau ist zudem in weiteren Projekten, wie den Grazer Reininghausgründen, aktiv. Der 2023 gegründete Förderverein Stadtteil Graz Reininghaus fördert Kunst- und Kulturprojekte wie „Klanglicht“ und „Diagonale“ und wurde kürzlich mit dem Sonderpreis des Kultursponsoring-Preises Maecenas ausgezeichnet. Ein Highlight wird das Symposium „Die Kultur der Zwischennutzung“ der Steirischen Kulturinitiative am 28. März 2025 sein, das sich den vielfältigen Möglichkeiten kultureller Zwischennutzungen widmet. „Wir hoffen, dass aus diesen temporären Nutzungen etwas Dauerhaftes entstehen kann“, so Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau.

