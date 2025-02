Kunst in Meidling: Vusa Mkhaya & Band live im Café „Kosmos“

Sarah Schamat lädt erneut zu dem beliebten Pub-Quiz im Café „Kosmos“ in der Tannbruckgasse 14 ein. Besondere Musik gibt es am 15. Februar um 20 Uhr beim kommenden Konzert.



WIEN/MEIDLING. Vor drei Jahren eröffnete Sarah Schamat ihr Café „Kosmos“ in der Tannbruckgasse 14 mit einer festlichen Feier. Inzwischen ist dieses Lokal vielen bekannt und wird von den Meidlingerinnen und Meidlingern sehr geschätzt.

Das Besondere an diesem Café: Hier kümmert man sich nicht nur um das leibliche Wohl, sondern auch um Kunst und Kultur. Das war der Meidlingerin von Beginn an wichtig – und hat sich als erfolgreiches Konzept erwiesen.

Wissen ist Trumpf



Das Pubquiz von „Quizwerke“ erfreut sich großer Beliebtheit. Die Meidlingerinnen und Meidlinger müssen sich dafür rechtzeitig anmelden. Aktuell gibt es noch Platz für zwei Teams beim Termin im März am 20. März, Anmeldungen sind hier möglich. Und denkt daran: Die Anmeldung ist nur als Team mit vier bis fünf Personen gestattet.

Darüber hinaus wird im Lokal bald ein Konzert stattfinden. „Es freut mich sehr, dass Vusa Mkhaya & Band erneut bei uns auftreten. Sie werden die Wände wieder zum Beben und die Gäste zum Tanzen bringen“, ist sich Schamat sicher.

Das Konzert findet am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr statt. Aber aufgepasst: Es gilt das Prinzip „first come, first serve“. Der Eintritt zu diesem Konzert ist kostenlos, „doch die Musiker freuen sich über eine Spende, es wird der Hut herumgereicht“, informiert man.

