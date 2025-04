Kunst in Straßgang: Zwei Grazer Künstlerinnen stellen ihre Werke aus

Entdecken Sie die faszinierende Ausstellung zweier talentierter Grazerinnen im Straßganger Kulturzentrum. Nicht nur zur Eröffnung hat man die Möglichkeit, Anita Donata und Christine Kipper persönlich kennenzulernen. Bis zum 10. Mai besteht die Chance auf Einblicke in ihre Werke – eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

GRAZ. Im Straßganger Kulturzentrum wurde kürzlich die Ausstellung „Die Kunst meines Herzens“ eröffnet, die die Arbeiten von zwei außergewöhnlichen Künstlerinnen zeigt. Anita Donata thematisiert in ihren Gemälden und Skulpturen aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen und integriert diese kreativ in ihre Kunst. Ihre Werke spiegeln oft persönliche Erlebnisse und emotionale Botschaften wider. Christine Kipper hingegen begeistert mit ihrer Kunst, die Elemente der Abstraktion und des Figuralen vereint. Ihre Fotografien und Malereien entführen die Betrachter in eine Welt voller Farben und Ausdrucksstärke, wobei sie das Thema der menschlichen Verbindung in den Fokus rückt.

Gelungene Eröffnung

Die Eröffnungsveranstaltung wurde von Gina Harg, der Obfrau des Kulturzentrums, mit herzlichen Worten eingeleitet. Die musikalische Begleitung der Vernissage übernahm die talentierte Klarinettistin Helga Gräf, die an der Kunstuniversität Graz unterrichtet. Die Veranstaltung zog zahlreiche Gäste an, darunter namhafte Künstler wie Edith Temmel, Franz Strauss, Sabine Schilcher-Asen, Nicole Reicher und Heinz Reicher von der Galerie ReicherArts. Auch der Bezirksvorsteher von Straßgang, Walter Wurm, ließ es sich nicht nehmen, an diesem kulturellen Ereignis teilzunehmen. Solche Gelegenheiten verdeutlichen die lebendige Kunstszene in Graz und die Unterstützung, die lokale Künstler genießen.

Die Ausstellung „Die Kunst meines Herzens“ kann bis zum 10. Mai 2025 besucht werden. Geöffnet ist donnerstags von 15 bis 18 Uhr, wobei Künstler*innen bei vorheriger Anmeldung auch vor Ort sein werden, um mit den Besucher*innen ins Gespräch zu kommen. Dies bietet eine hervorragende Gelegenheit, mehr über die Hintergründe der Werke und die Inspiration der Künstlerinnen zu erfahren.

Das Straßganger Kulturzentrum, das 1988 seine Pforten öffnete, hat sich zu einem wichtigen kulturellen Treffpunkt entwickelt. Es bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen, darunter Ausstellungen aller Art, Performances, Workshops und Vorträge, und verkörpert somit das Motto: „Ein offenes Haus für alle Straßgangerinnen und Straßganger.“ Die Einrichtungen fördern die lokale Kunstszene und schaffen Möglichkeiten für Interaktionen und kulturellen Austausch.

Das könnte Sie auch interessieren:

Stadt Graz schreibt Menschenrechtspreis 2025 aus

Was bringen den Grazern Städtepartnerschaften

KAGes setzt auf breites Kinderbetreuungsangebot