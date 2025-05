Kunstbewertung in Wien: Warum der Hauptpreis oft nicht die beste Wahl ist.

Wien gilt als eine der bedeutendsten Kunstmetropolen Europas, bekannt für ihre reichhaltige Kunstszene und ihr Erbe. Wer hier Kunstwerke besitzt, sei es durch Erbschaft oder Kauf, sieht sich oft einer komplizierten Herausforderung gegenüber: der präzisen Bewertung von Kunst. Diese Aufgabe ist alles andere als einfach, da die Schätzungen stark variieren können, abhängig davon, wo und von wem man sie einholt.

Vielfältige Schätzungen: Warum der erste Preis für Ihr Kunstwerk selten der Beste ist.



Die Kunstbewertung umfasst eine Vielzahl von Faktoren: Künstler, Technik, Zustand, Provenienz sowie die aktuelle Marktsituation. Sogar bei numismatisch gut dokumentierten Werken können die Schätzungen erheblich abweichen. Auktionshäuser, wie das Auktionshaus Dorotheum in Wien oder Christie’s, bieten oft Schätzungen basierend auf historischen Preisen und Marktanalysen an. Diese Generalisten handeln mit einem breiten Spektrum von Kunstwerken, die von Alten Meistern bis zu zeitgenössischen Künstlern reichen. Im Gegensatz dazu sind Kunstgalerien und -händler oft auf spezielle Künstler oder Epochen spezialisiert, was ihre Bewertungen beeinflusst.

In unseren Erfahrungen ist es nicht unüblich, dass ein und dasselbe Kunstwerk von verschiedenen Experten unterschiedlich bewertet wird – oft mit Abweichungen, die sich über zehntausend Euro bewegen können. Zum Beispiel könnte ein Picasso-Druck von einem Experten auf 20.000 EUR geschätzt werden, während ein anderer die gleiche Arbeit auf über 50.000 EUR taxiert. Diese Diskrepanzen sind im Kunstmarkt eher die Regel als die Ausnahme. Zudem kann es vorkommen, dass auch etablierte Auktionshäuser bedeutende Kunstwerke übersehen oder deren Marktwert unterschätzen.

Praktische Tipps für Erben und Sammler in Wien: So gehen Sie bei der Kunstbewertung vor.

Um ein realistisches Bild vom Marktwert Ihrer Kunstwerke zu erhalten, sollten Sie verschiedene Schätzungen von verschiedenen Experten einholen. Hier sind die entscheidenden Schritte:

Überblick verschaffen: Dokumentieren Sie Ihre Kunstwerke umfassend mit Fotos, Abmessungen und Informationen zu Signaturen oder Besonderheiten. Informationen recherchieren: Ermitteln Sie die Herkunft des Kunstwerks und seines Künstlers. Achten Sie auch auf den Zustand – gut erhaltene Werke erzielen meistens höhere Preise. Mehrere Experten befragen: Kontaktieren Sie verschiedene Auktionshäuser, Galerien und Kunsthändler, die Erfahrung mit dem betreffenden Künstler haben. Zudem bieten Plattformen wie arcus.art, valuemystuff.com oder artmakler.com die Möglichkeit, Ihre Werke online mehreren Experten vorzustellen. So erhalten Sie schnell mehrere unabhängige Bewertungen. Schätzungen und Konditionen vergleichen: Achten Sie auf die Unterschiede bei den Schätzungen und den anfallenden Gebühren. Diese können stark variieren und spiegeln sowohl die Vielfalt des Kunstmarktes als auch das spezifische Interesse der Anbieter an Ihrem Kunstwerk wider.

Fazit: Marktverständnis schafft Sicherheit

Wer in Wien ein Kunstwerk geerbt hat, sollte sich nicht auf die erste Schätzung verlassen. Durch den Vergleich von Expertenmeinungen kann der tatsächliche Marktwert ermittelt werden. Innovative Online-Plattformen haben diesen Prozess vereinfacht und beschleunigt, sodass Erben und Kunstsammler sicher sein können, dass sie den besten Preis für ihre Kunstwerke erzielen können.

Titelbild von Tao Qi auf Unsplash