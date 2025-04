Kunstwerk: 95-jähriger Grazer kreiert sein eigenes Osterwunder

Für ein besonderes Osterfest sorgt Willibald Gmoser mit seinem beeindruckenden Kunstwerk. Der 95-Jährige bastelte einen atemberaubenden Osterhasen, dessen Ohren ihn selbst überragen.

GRAZ. Das Osterfest in der Seniorenresidenz Eggenberg wird in diesem Jahr durch die kreative Ader des 95-jährigen Willibald Gmoser zu einem noch freudigeren Ereignis. Die Kunst hat ihn sein ganzes Leben begleitet, und auch im Alter möchte er kreativ bleiben. „Ich habe viel Zeit gehabt und meinem Sohn gesagt, bring mir bitte Bastelmaterialien. An Zeichnen bin ich dann gar nicht mehr gekommen, sondern habe sofort mit dem Basteln begonnen“, berichtet er.

Ein riesiger Osterhase kommt zum Fest

In der Zwischenzeit hat Gmoser bereits 20 kunstvolle Skulpturen aus Pappmaché geschaffen, darunter ein Elefant, eine Ziege und ein Pferd. Aber für das Osterfest hat er ein ganz besonderes Meisterwerk geschaffen: einen rund 180 Zentimeter hohen Osterhasen, der den Mittelpunkt der diesjährigen Feierlichkeiten in der Seniorenresidenz bilden wird.

Die Grabung dieses „Osterwunders“ wurde feierlich enthüllt und wird als zentrales Element des Festes in der Seniorenresidenz Eggenberg fungieren.