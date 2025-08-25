Kunstwerkstatt Tulln: Firefly Club NÖ – 10 Jahre Jubiläum

Am 7. März 2026 wird es laut, bunt und inklusiv! Der Firefly Club NÖ feiert sein 10-jähriges Bestehen in der Kunstwerkstatt Tulln, und ihr seid herzlich eingeladen, ab 15:00 Uhr an diesem besonderen Event teilzunehmen. Freut euch auf Musik, Show, Spaß und viele Überraschungen.

Der Firefly Club hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 einer klaren Vision verschrieben: Musik kennt keine Ausgrenzung. In dieser Zeit haben sich zahlreiche DJs mit Behinderungen in Niederösterreich getraut, vor Publikum aufzutreten. Mittlerweile ist der Club eine etablierte Plattform für gelebte Inklusion durch Musik, die Menschen zusammenbringt und talente fördert, die oft im Schatten stehen.

Das Jubiläum wird mit einem spektakulären Auftritt der Firefly Allstars NÖ gefeiert. Diese talentierten DJs präsentieren ein bunt gemischtes Set, das von House, über Pop, bis hin zu Techno reicht. Live sorgen die Band Rock-O-Ton für zusätzlich Stimmung und unterstützen die DJs mit ihrem musikalischen Können, sodass eine einzigartige Atmosphäre entsteht.

Ein ganz besonderes Highlight ist die Teilnahme von Aichinger’s Luftballon-Tieren, die mit kreativen Figuren Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Staunen bringen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen bunte Zuckerwatte und kreative Mitmach-Stationen, die allen Besuchern Spaß und Freude bringen.

Die Veranstaltung ist nicht betreut, daher bitten wir Besucher*innen, die Unterstützung benötigen, eine Begleitung mitzubringen. Der Eintritt beträgt lediglich 5 Euro, und die barrierefreie Location befindet sich in der Kunstwerkstatt Tulln, Albrechtsgasse 18, 3430 Tulln.

Rock-O-Ton fungiert als offizieller musikalischer Partner und wird die Zuschauer mit ihrer energiegeladenen Performance mitreißen. Jedes Firefly-Event ist von der Überzeugung geprägt, dass jeder Mensch das Recht hat, sich zu zeigen – sei es auf der Bühne, durch Musik oder durch die persönliche Ausdruckskraft. Es geht um Teilhabe, Selbstwirksamkeit und den Mut, neue Wege zu gehen. Dies macht den Firefly Club zu einem wichtigen Teil der inklusiven Kulturszene in Österreich.

Für weitere Informationen, Fotos und Videos könnt ihr unsere offiziellen Webseiten besuchen:

www.fireflyclub.at

www.fireflyclubagency.com

Kommt vorbei, feiert mit uns und zeigt, dass Inklusion lebendig und gefeiert werden kann. Wir freuen uns auf euch!