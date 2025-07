Kurios bis ikonisch: Die Entwicklung der Trikotdesigns beim SK Sturm im Laufe der Zeit

Nur noch einmal schlafen, ehe am Donnerstag die neuen Dressen des SK Sturm für die Spielzeit 2025/26 präsentiert werden. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat MeinBezirk gemeinsam mit Trikotsammler Mario Sommer modische Highlights aus der schwarz-weiß-bunten Vereinsgeschichte herausgesucht (einfach auf die Fotos tippen und durchswipen). GRAZ/SÖDING. Fußballtrikots sind mittlerweile mehr als nur die Uniformen der Spieler oder das Outfit für Fangruppen. Sie haben sich zu modischen Statements entwickelt, die nicht nur die Identität eines Vereins widerspiegeln, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Bedeutung besitzen. In einer Zeit, in der Sport und Mode zunehmend verwoben sind, sind die verschiedenen Designs und Farben der Trikots auch sporthistorische Dokumente und besitzen eine besondere Bedeutung für die Fans, die ihre Idole darin spielen gesehen haben. Mario Sommer, ein engagierter Kollektor und leidenschaftlicher SK Sturm-Fan, hat in den letzten zehn Jahren Hunderte von original getragenen Trikots aus verschiedenen Epochen zusammengetragen. Besonders stolz ist er auf ein Trikot aus der Saison 1977/78, das einst von Hubert „Hubsi“ Kulmer getragen wurde. „Es ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke“, erzählt Sommer emotional. „Ich hatte das Vergnügen, Hubert noch vor seinem Tod 2021 zu treffen; seine Leidenschaft für den Verein bleibt unvergessen.“ Siehe auch Schullin lud zu „Gemeinsam“ auf die Baustelle ein Das unkonventionelle Trikot von Harry Krämer In seiner Sammlung findet sich auch ein besonders augenfälliges Stück: ein Sturm-Trikot von Harry Krämer, das in den späten 1980er Jahren entstand. „Aber die gelbe Farbe ist nicht gerade mein Liebling“, fügt Sommer schmunzelnd hinzu. Besondere Tormann-Trikots Insbesondere in den 1990er Jahren war die Gestaltung von Tormann-Trikots ein Experimentierfeld für Designer. Das führte zu einer Vielzahl an farbenfrohen Unikaten, die heute oft als modaustauschend betrachtet werden. Mario Sommer erinnert sich an Christian Gratzei, der eine Unmenge an Trikots in ungewöhnlichen Farben trug und auch des Öfteren die Ärmel kürzen musste, um seinen persönlichen Stil durchzusetzen. Siehe auch Juni: Gratis Fahrradservice für alle Liebenauer am Freitag Jubiläums-Trikots und Champions-League-Momente Ein weiterer Stolz von Sommer ist ein Trikot aus der Zeit von Ivica Osim, das von Ivica Vastic in der Champions League getragen wurde. „Es wurde mit mythischen Erinnerungen verbunden, und jeder, der damals dabei war, wird sich an dieses Trikot und die Erfolge von Sturm Graz erinnern.“ Sommer freut sich auch über ein „schwarzes Ehrenreich-Trikot im Nadelstreif“, das nur einmal getragen wurde. Es erinnert an das 100-jährige Jubiläum von Sturm und ist auf 1909 Stück nummeriert und limitiert. Auch die Dessert, die im Dezember 2024 bei einem Champions-League-Spiel gegen Lille getragen wurden, haben einen ungewöhnlichen Wert — bedingt durch ein ungewolltes Designelement, das durch französische Werbeverbotsregelungen entstand. Siehe auch Einladung an die Bürger: Schwentner präsentiert Mobilitätsplan für Eggenberg Du hast noch nicht genug? Um die komplette Bildergalerie mit weiteren historischen Sturm-Trikots anzuschauen, musst du nur auf eines der Fotos klicken und durchswipen. Das könnte dich auch interessieren: Pflichtspieltermine von Sturm und GAK bis Ende August Derbysieg? „Würden wir natürlich nehmen“ Beitrag über Mario Sommers Trikotsammlung von 2022: Hunderte seltene Trikots in außergewöhnlicher Sammlung

