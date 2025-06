Kuriose Veranstaltung: Vor 70 Jahren wetteiferten Briefträger im Prater

Vor 70 Jahren fand auf dem WAC-Platz im Prater das erste internationale Wettgehen der Briefträger statt. Rund 50 Postboten aus zehn europäischen Nationen reisten nach Wien, um ihren Beruf mit sportlichen Leistungen zu verbinden – unter ihnen ein Olympionike.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Der Wiener Prater ist weit bekannt für seine Sportveranstaltungen, sei es beim traditionellen City Marathon, auf leidenschaftlich genutzten Tennisplätzen oder sogar auf dem Hockeyfeld. Doch vor 70 Jahren erlebte der Platz des Wiener Athletiksport Clubs (WAC) in der Rustenschacherallee 9 eine ganz besondere Art von Wettkampf: Dort traten die Briefträger gegeneinander an, und das auf eine sehr unterhaltsame Weise.

Im Jahr 1955 wurde das sechste internationale Wettgehen der Briefträger auf dem Sportplatz in Leopoldstadt ausgetragen. An diesem Tag versammelten sich 48 engagierte Postboten aus zehn europäischen Ländern, um sich dieser einzigartigen Herausforderung zu stellen. Der Wettbewerb wurde von der „Austria Wochenschau“ dokumentiert, einem wöchentlichen Nachrichtenformat, das bis 1982 in österreichischen Kinos präsent war.

Professionelles Engagement und sportlicher Ehrgeiz

Die Teilnehmer trugen natürlich ihre traditionelle Uniform – dabei war die schwere Ledertasche, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen, ein unverzichtbares Accessoire. Die Strecke von 15 Kilometern verlangte den Briefträgern viel ab. Während einige mit schmerzenden Blasen auf den Füßen kämpften oder noch durch einen Brief an ihr Pflichtbewusstsein erinnert wurden, waren es vor allem die Athleten aus Schweden und Ungarn, die an der Spitze lagen.

Der Schwede Ake Söderlund sicherte sich mit einer beeindruckenden Zeit von 1 Stunde, 25 Minuten und 48 Sekunden den Sieg. Dies war bereits sein dritter aufeinanderfolgender Erfolg bei diesem Wettkampf. Söderlund war nicht nur ein ausgezeichneter Briefträger, sondern auch ein professioneller Sportler. Er nahm an den Olympischen Spielen 1952, 1960 und 1964 teil, wo er im Gehen starte – eine Disziplin, die ihm offensichtlich besonders lag.

Das Interesse am Wettgehen erstaunt nicht, wenn man bedenkt, dass dieser Wettbewerb eine spannende Verbindung zwischen Beruf und Leistungssport bietet. An diesem Tag wurden Arbeit und Wettkampf in einer einzigartigen Atmosphäre gefeiert, und viele der damals anwesenden Zuschauer erinnern sich noch heute an die aufregenden Rennen der Briefträger.

Das könnte dich auch interessieren:

„Jazz- und Genusstag“ gastiert in der Leopoldstadt

WiG-Jugendgesundheitskonferenz in der Leopoldstadt

Weibliche Sichtbarkeit & Mistplatz stehen im Fokus