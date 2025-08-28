Kuriose Wünsche: So unterstützen Lottogewinner in Wien beim Umgang mit ihrem Geld

Am Mittwoch, dem 27. August, wurde beim berühmten Siebenfachjackpot von „6 aus 45“ eine beeindruckende Summe von 9,68 Millionen Euro ausgespielt. Der große Gewinner, ein Spieler aus Oberösterreich, hat nun die spannende Verantwortung, mit seinem plötzlichen Geldsegen umzugehen. Die Österreichischen Lotterien bieten in ihrer Zentrale eine kostenlose Beratung für Jackpot-Gewinner an, um zu helfen, den Wandel im Leben zu bewältigen. MeinBezirk hatte die Gelegenheit, mit einem der Berater zu sprechen, um Einblicke in die Wünsche und Herausforderungen der Gewinner zu erhalten.

WIEN. Die Adresse, die jetzt viel Glück verspricht, ist die Rennweg 44 in Wien. Oft sieht man strahlende Gewinner vor dem Büro der Österreichischen Lotterien, die ein geheimes, aber lebensveränderndes Glück mit sich tragen: die richtigen sechs Zahlen aus der jüngsten Ziehung.

Der Oberösterreicher, der die richtigen Zahlen tippte, kann sich darauf freuen, die vollen 9,7 Millionen Euro zu behalten, ohne sie mit anderen teilen zu müssen. Dies ist auch ein bemerkenswerter Glücksfall, denn es gibt über 8 Millionen verschiedene Kombinationen, um die sechs richtigen Zahlen zu treffen.

Was erwartet die Gewinner in der Lotto-Zentrale in Wien? Ab einer Auszahlung von 80.000 Euro können diese Beratungen kostenlos in Anspruch genommen werden. Der Hochgewinner-Betreuer, der anonym bleiben möchte, teilt mit, welche Herausforderungen auf die Gewinner zukommen und welche besonderen Wünsche sie hegen.

„Möglichkeiten erkennen und nutzen“

Was motiviert jemanden, Gewinnberater zu werden?

HOCHGEWINNER-BETREUER: Es ist essentiell, eine Empathie für Menschen zu haben und ihre Perspektiven zu verstehen. Es ist weniger ein Hauptziel, Hochgewinner-Betreuer zu werden, als vielmehr eine Gelegenheit, die sich bietet.

Die persönliche Begleitung

Welche Fähigkeiten sind nötig, um in einer solchen Position beraten zu können?

Eine Coaching-Ausbildung sowie Empathiefähigkeit sind entscheidend. Mit jeder Beratung wächst die Erfahrung, die den Beratungsprozess unterstützt.

Nutzen die Sieger den Beratungsservice? Oder leben die Meisten einfach ohne finanzielle Sorgen weiter?

Die Beratungsstelle der Österreichischen Lotterien bietet ihre Unterstützung seit 1986 an und wird von vielen Gewinnern genutzt. Bei hohen Gewinnen wandeln sich die „was-wäre-wenn“-Überlegungen in „jetzt kann ich es mir leisten“-Möglichkeiten, was eine gründliche Reflexion erfordert.

Der Weg in die finanzielle Freiheit

Wie läuft der Prozess der Gewinnabholung praktisch ab?

Die Gewinner haben drei Jahre Zeit, um ihren Gewinn einzulösen. Kleinere Gewinne können direkt in Annahmestellen eingelöst werden, während für große Gewinne die Original-Quittung in der Zentrale am Rennweg vorgelegt werden muss. Eine sofortige Bestätigung des Gewinns kann telefonisch erfolgen, was ein erster beruhigender Schritt für den glücklichen Spieler ist.

Neues Leben, neue Perspektiven

Wie verläuft das Beratungsgespräch im Detail?

Das Gespräch konzentriert sich weniger auf Investments, sondern hauptsächlich auf die persönlichen Veränderungen und Herausforderungen, die durch den Gewinn entstehen können. Fragen, wie „Wem sage ich von meinem Gewinn?“ oder „Wie investiere ich in meine Träume?“ werden gemeinsam reflektiert.

Nach einer vierwöchigen Reklamationsfrist wird der Gewinn auf das angegebene Konto überwiesen. Treffen mit dem Berater sind an verschiedenen Orten, z.B. auch zuhause, möglich.

„Sweet Home, I’ve Got the Winning Ticket!”

Wie reagieren Menschen typischerweise auf ihren Gewinn?

Die Reaktionen reichen von überwältigter Freude zu gelassener Ruhe. Einige investieren in ihre Träume, während andere sicherstellen, dass ihr Vermögen auch für zukünftige Generationen reicht.

Was sind einige der exzentrischsten Wünsche der Gewinner?

Ein Beispiel aus einem früheren Gewinn: Ein Ehepaar wollte lediglich in ein anderes Bundesland ziehen, während ein anderer Gewinner einen Wald kaufte, um dem Alltag zu entfliehen. Unglaubliche Geschichten wie die einer Frau, die einen Hubschrauber mietete, um ihren Mann beim Fischen zu überraschen, sind Teil der Geschichte der Lotterien.

Wichtige Ratschläge für neue Millionäre

Was sind die besten Tipps für den Umgang mit einem plötzlichen Geldsegen?

Nehmen Sie sich Zeit für Entscheidungen. Schlafen Sie über Ihre Pläne, vermeiden Sie impulsives Handeln und überlegen Sie sorgfältig, wie Sie den Gewinn am besten nutzen können. Es empfiehlt sich, bescheiden zu bleiben und nicht alle Wünsche sofort zu verfolgen.

Bleibt der Kontakt zu den Beratern nach dem Gewinn bestehen?

Winzer haben die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, aber es besteht keine Verpflichtung. Die Entscheidung, wie mit dem Gewinn umgegangen wird, bleibt den Gewinnern überlassen. Oft erfährt man von ihren Entscheidungen erst durch die Medien.

Ein Beispiel: Das Medl-Bräu in Wien wurde durch einen Jackpot-Gewinner ehemals ermöglicht. Solche Geschichten zeigen, dass Gewinne das Leben nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Gemeinschaften verändern können.

