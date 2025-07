Kurzparkzonen in Rossau und Mühlau/Arzl: Implementierung beginnt im Herbst

Die Stadt Innsbruck plant ab Herbst 2025 die Einführung neuer Kurzparkzonen in Rossau sowie im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl, um das Dauerparken in diesen stark frequentierten Bereichen zu regulieren und somit die Parkplatzsituation zu verbessern.

INNSBRUCK. Ab dem 1. September 2025 wird die neue Regelung in Rossau in Kraft treten, während Mühlau/Arzl ab dem 1. Oktober 2025 folgen wird. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Herausforderungen des Dauerparkens entgegenzuwirken, die in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen entstehen.

Ziel: Faire Lösungen für alle Betroffenen

Mobilitäts- und Planungsstadträtin Janine Bex betont, dass die Stadt Innsbruck an einer durchdachten und gerechten Parkraumlösung interessiert ist, die den Bedürfnissen der Bewohner entspricht. Insbesondere in den sensiblen Wohngebieten Mühlau und Arzl werde man schrittweise und im Dialog mit der Bevölkerung vorgehen. Jede Maßnahme, einschließlich der Regelungen für Anwohner, wird sorgfältig abgestimmt. Dies zeige, dass die Stadt auf die Anliegen der Bürger eingeht und differenziert handelt.

Parkkarten nur für Mühlau/Arzl erhältlich

In Rossau gilt, dass dort nur betriebsnotwendige Wohnnutzungen existieren, weshalb keine Anwohnerparkberechtigungen erteilt werden. In Mühlau/Arzl haben jedoch Anwohner die Möglichkeit, unter den gesetzlichen Vorgaben eine Parkkarte beim Stadtmagistrat zu beantragen.

Weitere Maßnahmen geplant

Janine Bex kündigte an, dass langfristig auch in anderen Stadtteilen, wo bisher kostenloses und unbegrenztes Parken erlaubt war, neue Regelungen erarbeitet werden. Ab Frühjahr 2026 sind im Olympischen Dorf und in Kranebitten weitere Parkraumlösungen vorgesehen, um die Lebensqualität der Anwohner zu steigern.

Die Kurzparkzone in Mühlau/Arzl, die am 17. Juli 2025 vom Gemeinderat beschlossen wurde, erlaubt das Parken in der Zeit von 1:00 bis 5:00 Uhr höchstens drei Stunden. Diese Regelung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und wurde so gewählt, dass sie keine wesentlichen Einschränkungen für lokale Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit sich bringt.

Informationen für Betriebe und Anwohner

Das Parken in den neuen Zonen erfolgt mit einer Parkscheibe. Anwohner in Mühlau/Arzl können ihre Anwohnerparkkarte über die Website der Stadt Innsbruck unter www.innsbruck.gv.at/Anwohnerparken beantragen. Die neuen Kurzparkzonen sind Teil der Standortoffensive Rossau, zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft und Verbesserung der Verkehrssituation. Betriebe mit Fragen zur Parkplatzsituation können sich direkt an das Quartiersmanagement Rossau unter [email protected] wenden, wo auch Informationen zu Garagenstellplätzen bereitgestellt werden.

