Kurzzeitvermietungen: Illegales Airbnb-Hotel in Favoriten geschlossen

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Wieder Fälle von illegalen Kurzzeitvermietungen sind bekannt geworden. Dieses Mal in Favoriten.


WIEN/FAVORITEN. Am Donnerstag, den 28. August, führte die Stadt Wien in Favoriten eine Überprüfung eines Wohngebäudes durch, in dem mehrere Wohnungen illegal für Kurzzeitvermietungen genutzt wurden. Bei der Aktion waren die Gruppe Sofortmaßnahmen sowie die Baupolizei (MA 37) beteiligt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden in dem sechsstöckigen Gebäude Wohnungen ohne erforderliche Gewerbeberechtigung an Touristinnen und Touristen vermietet. Zudem gab es dort gemeldete Personen, die faktisch nicht an der Adresse wohnen. Ein auffälliger Fall war, dass eine Person, die nicht tatsächlich in der Wohnung lebte, dennoch Leistungen der Mindestsicherung erhielt. Diese Situation wirft ernsthafte Fragen über den Missbrauch von Sozialleistungen auf.

Verstärkte Prüfungen seit 2023

Erst im Juli hatte die Baupolizei 110 illegale Kurzzeitvermietungen im 3. Bezirk sowie im April zwei Airbnb-Hotels im 4. Bezirk enttarnt. MeinBezirk berichtete, mehr dazu unten. Mit der Novelle zur Bauordnung im Jahr 2023 hat Wien eine striktere Kontrolle über das Geschäftsmodell der Kurzzeitvermietungen eingeführt. Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass Wohnraum nicht seiner ursprünglichen Bestimmung entfremdet wird und die Verfügbarkeit von preisgünstigem Wohnraum für die lokale Bevölkerung gewährleistet bleibt.

Bei einer Überprüfung sind Kurzzeitvermietungen entgegen der Regelungen aus der Bauverordnungsnovelle 2023 in Favoriten aufgeflogen. | Foto: Stadt Wien/ Gruppe Sofortmaßnahmen

Aufgrund dieser aktuellen Vorfälle prüft die Stadt Wien nun rechtliche Schritte wegen illegaler Gewerbeausübung sowie möglicher Sozialmissbräuche. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, eine zweckwidrige Nutzung von Wohnraum zu verhindern und sicherzustellen, dass die leistbaren Wohnungen der Bevölkerung in Wien weiterhin zur Verfügung stehen. Dies ist besonders wichtig in einer Stadt, in der der Wohnungsmarkt stark umkämpft ist und viele Menschen Schwierigkeiten haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Mehr aus Wien:

Wiener Baupolizei forscht zwei illegale Airbnb-Hotels aus

110 illegale Kurzzeitvermietungen in der Landstraße angezeigt

Große Öffi-Baustellen enden wie geplant am 1. September


Info: Aus öffentlich zugänglichen Quellen – ohne Angaben auf Gewähr!

Related posts:

  1. Wiedner Gürtel: Wiener Baupolizei ermittelt gegen zwei illegale Airbnb-Hotels
  2. Messerattacke: 18-Jähriger erlitten Stichverletzung im Rücken in Favoriten
  3. Transformation des ORF-Funkhauses in ein Hotel und Wohnraum
  4. Favoriten: Gruselige Zustände hinter der Fassade des Zinshauses in der Jagdgasse 37
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

Fitnesstudios in Wien

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen