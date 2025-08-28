Kurzzeitvermietungen: Illegales Airbnb-Hotel in Favoriten geschlossen

Wieder Fälle von illegalen Kurzzeitvermietungen sind bekannt geworden. Dieses Mal in Favoriten.





WIEN/FAVORITEN. Am Donnerstag, den 28. August, führte die Stadt Wien in Favoriten eine Überprüfung eines Wohngebäudes durch, in dem mehrere Wohnungen illegal für Kurzzeitvermietungen genutzt wurden. Bei der Aktion waren die Gruppe Sofortmaßnahmen sowie die Baupolizei (MA 37) beteiligt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden in dem sechsstöckigen Gebäude Wohnungen ohne erforderliche Gewerbeberechtigung an Touristinnen und Touristen vermietet. Zudem gab es dort gemeldete Personen, die faktisch nicht an der Adresse wohnen. Ein auffälliger Fall war, dass eine Person, die nicht tatsächlich in der Wohnung lebte, dennoch Leistungen der Mindestsicherung erhielt. Diese Situation wirft ernsthafte Fragen über den Missbrauch von Sozialleistungen auf.

Verstärkte Prüfungen seit 2023

Erst im Juli hatte die Baupolizei 110 illegale Kurzzeitvermietungen im 3. Bezirk sowie im April zwei Airbnb-Hotels im 4. Bezirk enttarnt. MeinBezirk berichtete, mehr dazu unten. Mit der Novelle zur Bauordnung im Jahr 2023 hat Wien eine striktere Kontrolle über das Geschäftsmodell der Kurzzeitvermietungen eingeführt. Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass Wohnraum nicht seiner ursprünglichen Bestimmung entfremdet wird und die Verfügbarkeit von preisgünstigem Wohnraum für die lokale Bevölkerung gewährleistet bleibt.

Aufgrund dieser aktuellen Vorfälle prüft die Stadt Wien nun rechtliche Schritte wegen illegaler Gewerbeausübung sowie möglicher Sozialmissbräuche. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, eine zweckwidrige Nutzung von Wohnraum zu verhindern und sicherzustellen, dass die leistbaren Wohnungen der Bevölkerung in Wien weiterhin zur Verfügung stehen. Dies ist besonders wichtig in einer Stadt, in der der Wohnungsmarkt stark umkämpft ist und viele Menschen Schwierigkeiten haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden.



