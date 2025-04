KV-Runde: Chemische Industrie im Spannungsfeld der rollierenden Inflation – Was Sie wissen müssen!

In der neuesten Lohnrunde der Elektro- und Elektronikindustrie wurden bedeutende Änderungen beschlossen, die sich auf die Gehälter und Vergütungen für die Arbeitnehmer in den obersten Verwendungsgruppen V bis VI auswirken werden. Die Gehälter dieser Gruppen erhalten eine Erhöhung um einen Fixbetrag von 60 Euro, was eine positive Entwicklung für die betroffenen Angestellten darstellt. Darüber hinaus werden die Lehrlingseinkommen um 2,65 Prozent angehoben, was nicht nur die Attraktivität der Lehrberufe steigert, sondern auch einen Anreiz für junge Menschen schafft, eine berufliche Ausbildung in diesen Sektoren zu beginnen.

Zusätzlich wird die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen sowie der Messegelder um zwei Prozent angehoben. Diese Änderungen kommen in einem Kontext, in dem die Lebenshaltungskosten steigen und Unternehmen sich bemühen, ihre Mitarbeiter fair zu entlohnen, um die Arbeitszufriedenheit und Motivation langfristig zu sichern. Der neue Kollektivvertrag (KV) tritt am 1. Mai 2025 in Kraft, was den betroffenen Arbeitnehmern eine gewisse Planungssicherheit bietet.

Der nächste Verhandlungstermin in der diesjährigen Frühjahrslohnrunde ist die dritte KV-Runde der Elektro- und Elektronikindustrie, die am 30. April 2025 stattfinden wird. Diese Verhandlungen sind entscheidend, da sie darüber bestimmen, wie die Branche auf aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen reagiert und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Wettbewerbsfähigkeit und fairer Entlohnung für die Beschäftigten sicherstellt.

Die Chefverhandler bei der Chemischen Industrie auf Gewerkschaftsseite, Johann Schernberger (PRO-GE) und Mario Mayrwöger (GPA), betonten in einer offiziellen Aussendung die Wichtigkeit ihrer Vereinbarung: „Mit der Mindesterhöhung von 80 Euro konnten wir geringe Einkommen besonders stärken und damit eine unserer wesentlichen Forderungen umsetzen.“ Dies zeigt, wie wichtig es für die Gewerkschaften ist, gerechte Löhne zu fördern und soziale Ungleichheiten innerhalb von Branchen zu verringern.

Die Arbeitgeber äußerten sich nach der KV-Einigung optimistisch und bezeichneten diese als Beispiel einer „gelebten Sozialpartnerschaft“. Ernst Gruber, der Arbeitgeber-Verhandlungsleiter im Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), stellte fest: „Dadurch wurde ein Kollektivvertragsabschluss erreicht, der mit einer durchschnittlichen Auswirkung von 2,02 Prozent für die Unternehmen der Branche wirtschaftlich gerade noch tragbar ist und durch die soziale Staffelung für die Beschäftigten eine weiterhin faire Entlohnung bedeutet.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Vereinbarungen sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber eine bedeutende Entwicklung darstellen. Sie stärken die Kaufkraft der Mitarbeiter in der Elektro- und Elektronikindustrie und setzen ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit innerhalb der Branche. Dieser Prozess ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und gerechten Lohnpolitik, die sowohl den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen Rechnung trägt als auch die Wertschätzung der Arbeit fördert.