KW 21: Ein Jahr Anzengruber, Totalsperre auf der A13 und das Summen der Bienen

Politik



Vor genau einem Jahr – im Mai 2024 – wurde Johannes Anzengruber (JA – Jetzt Innsbruck) zum Bürgermeister gewählt. Seine Liste bildet zusammen mit den Grünen und der SPÖ eine Koalition in der Stadtregierung. Ein Jahr später werfen viele Bürger und politische Beobachter einen Blick zurück auf die erreichten Meilensteine und Herausforderungen, die die Stadtverwaltung meistern musste. Themen wie Wohnungsbau, Bürgerbeteiligung und Verkehrsplanung stehen im Fokus. Die MeinBezirk-Redaktion Innsbruck hat nachgefragt, wie die Fortschritte in diesen Bereichen stehen. Mehr dazu…

Im Rahmen der LandesenergiereferentInnenkonferenz in Wien bekräftigten die Bundesländer ihr gemeinsames Bekenntnis zu den nationalen Energie- und Klimazielen. Diese Ziele sind besonders relevant angesichts der wachsenden Herausforderungen durch den Klimawandel und den Wunsch nach einer nachhaltigen Energiezukunft. Mehr dazu…

Wirtschaft

Am Landesgericht Innsbruck wurde ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Firma Metalltechnik Krosek GmbH in Navis eröffnet. Solche Entwicklungen werfen ein Licht auf die wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen viele kleine und mittelständische Unternehmen in der aktuellen Marktsituation konfrontiert sind. Mehr dazu…

Lokales

Eine heftige Explosion erschütterte am Donnerstagabend die Garage eines Mehrfamilienhauses in Axams. Solche Vorfälle wecken Besorgnis in der Gemeinde und führen zu verstärkten Sicherheitsüberprüfungen. Mehr dazu…

Am Internationalen Tag der Biene rückt die Landarbeiterkammer Tirol die zentrale Rolle der Bienen für unser Ökosystem in den Fokus. Martin Ennemoser, ein erfahrener Imker, gibt Einblicke in die Herausforderungen der Bienenhaltung und spricht über seine Vision für eine bienenfreundlichere Zukunft. Dabei betont er, wie wichtig Biodiversität für die Gesundheit unserer Umwelt ist. Mehr dazu…

Die Einsatzkräfte in Innsbruck waren gefordert und mussten bei mehreren Vorfällen, darunter zwei Küchenbrände und ein Lkw-Brand auf der A13, aktiv werden. Zudem ermittelt die Exekutive wegen eines Autokauf- und Vermietungsbetrugs-verdachts, der viele Bürger betrifft. Mehr dazu…

Sport

In der Sportwelt gesellen sich positive Nachrichten hinzu: Der FC Wacker Innsbruck und der SV Nordkette haben sich den Meistertitel gesichert. Die SVI-Frauen stehen kurz vor dem Titelgewinn, und die Generali UNION Innsbruck 1b hat den Aufstieg in der eigenen Hand. Zudem werden bei dem bevorstehenden TFV Kerschdorfer Finalcuptag in Tarrenz einige Innsbrucker Teams herausragende Leistungen zeigen. Ein positiver Überblick.Mehr dazu…



Leute

Nach dem eingängigen Erfolg von JJ beim Eurovision Songcontest 2025 besteht das Bestreben, Innsbruck als Austragungsort für 2026 ins Gespräch zu bringen. Bereits 2015 war die Tiroler Landeshauptstadt in der engeren Auswahl. Der Fokus liegt nun auf den Kosten für die Durchführung eines solchen Großevents, die durch Sponsoren und lokale Unterstützung gesichert werden müssen. Mehr dazu…

