KW 23: ORF Berichterstattung, Floriani Einsätze und Weltrekord im Weitsprung

Politik

In der aktuellen Sitzung des Tiroler Landtags stand die Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts im Mittelpunkt. Zudem wurden Maßnahmen gegen Extremismus diskutiert sowie Anpassungen hinsichtlich der Unterbringung und Finanzierung von Schutzbedürftigen. Ein einhelliger Beschluss zur Schaffung von Notfallkapazitäten erfreute die Anwesenden, während auch die Forderung nach mehr Rechtssicherheit für ukrainische Vertriebene auf starke Unterstützung traf. Laut aktuellen Schätzungen müssen die EU-Staaten bis 2025 mehr Standards und Regelungen im Bereich Asylrechte umsetzen. Mehr dazu…

Günther Platter, seit 1986 aktiv in der Tiroler Politik, hat einen bemerkenswerten Werdegang durchlebt, geprägt von Lob und Kritik. Unter seiner Führung wurden viele entscheidende Schritte für Tirol unternommen. Dabei bleibt er stets ein umstrittener, aber respektierter Charakter in der politischen Landschaft. Mehr dazu…

Wirtschaft

Ein zentrales Thema für die Bäuerinnen und Bauern in Tirol ist das EU-Jubiläum und die damit verbundene Hofnachfolge. Dies wurde beim Auftakt der LK-Bezirksrunde thematisiert. Vertreter der Landwirtschaftskammer diskutieren zudem Konzepte für nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken im Kontext aktueller Herausforderungen. Mehr dazu…

Neun führende Tourismusregionen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien haben im Rahmen des AlpenKlimaGipfels auf der Zugspitze ein gemeinsames Alpenmanifest vorgestellt, das sich für mehr Nachhaltigkeit im Alpentourismus einsetzt. Es enthält zehn Leitprinzipien sowie konkrete Umsetzungsbeispiele. Mehr dazu…

Am 5. Juni 2025 lädt die Tiroler Sparkasse zu einer Diskussionsveranstaltung über die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren im österreichischen Tourismus ein, um neue Perspektiven zu entwickeln. Mehr dazu…

Lokales

In Oberlangkampfen waren die Feuerwehren gefordert, als ein Unfall-Pkw aus dem Inn geborgen wurde. Des Weiteren kam es am selben Tag erneut zu einem Brand in einem Silo. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Mehr dazu…

Um 12:30 Uhr hat die Polizei die Besetzung der ORF Landesstelle Tirol geräumt. Die Aktivisten forderten erneut von Politik und Medien ein entschlossenes Handeln. Mehr dazu… / zum zweiten Artikel

Ein Großeinsatz der Feuerwehr führte zu der Vermutung von Brandstiftung nach einem Feuer in der Wilhelm-Greil-Straße, als ein Lokal schwer beschädigt wurde und auch darüberliegende Büros in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mehr dazu…

Sport

Gerald Daringer hat in der Arktis österreichische Eisschwimmgeschichte geschrieben, indem er die legendäre „Polar-Eismeile“ meisterte. Diese Herausforderung ist nicht nur eine sportliche Meisterleistung, sondern auch ein Zeichen für Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Mehr dazu…

Ein Weitsprung-Weltrekord wurde in der Innsbrucker Innenstadt aufgestellt, das Interesse an diesem Sport wächst rasant, wodurch Tirol einmal mehr als Sportstätte der Extraklasse in Erscheinung tritt.

