La Strada 2025: Die Meister des Cinema Circus feiern die Eröffnung von La Strada

Mit akrobatischen Höchstleistungen und schauspielerischem Geschick eröffnete Cirque le Roux La Strada 2025 am Freitag in der Grazer Oper, was als gelungener Auftakt des Festivals gilt, das Graz zur Bühne macht.

GRAZ. „Entre Chiens et Louves“ (Zwischen Hunden und Wölfen): Ein Titel, der das Publikum am Freitagabend in der Grazer Oper in den Bann zog. Das Ensemble Cirque le Roux nahm die Zuschauer mit ihrem neuesten Stück mit auf eine Reise durch die Lebensgeschichten von drei Charakteren, die in unterschiedlichen Epochen leben. Die achtköpfige Gruppe hat La Strada wahre Superstars des zeitgenössischen Zirkus nach Graz gebracht. Als Erfinder und Meister des „Cinema Circus“ kombiniert Cirque le Roux die Ästhetik des Zirkus mit filmischen Elementen und verbindet akrobatische Einlagen, Tanz, Dialoge und beeindruckende Bühnenbilder.

Ein Haus der Geschichte(n)

Im Jahr 1960 ist Maude unglücklich in ihrer heterosexuellen Beziehung und fühlt sich zu einer Geliebten hingezogen. Louise wagt 1870 den Aufstand gegen die Einschränkungen ihres Ehemannes und träumt davon, an einem Ball teilzunehmen. Der Charakter Alex hingegen, der im Jahr 2022 lebt, fühlt sich verloren und distanziert sich mehr und mehr von seinem Partner Tom. Auf der Suche nach Antworten blättert er durch die Tagebücher von Maude und Louise, neugierig darauf, wie sich ihre Lebensgeschichten entwickelt haben.

Das Publikum verfolgt mit Spannung, wie Alex und die anderen Charaktere zwischen den Wohnungen und Epochen hin- und herwechseln, die Schicksale ihrer Nachbarn beeinflussen und sich ihren eigenen Herausforderungen stellen. Die von Alexandra Stréliski komponierte Musik untermalt diese emotionalen Momente auf beeindruckende Weise. Der Mix aus verbotener Liebe, tragischen Schicksalen und humorvollen Einlagen, wie Alex‘ chaotisches Herumstreifen in Unterwäsche, sorgt für eine mitreißende Atmosphäre.

Akrobatik und Emotion

Die akrobatischen Darbietungen sorgten immer wieder für Zwischenapplaus. Es ist beeindruckend, wie die Darsteller in schwindelerregende Höhen aufsteigen, während sie elegant posieren und sicher landen, egal ob in den Armen ihrer Kollegen oder auf den Füßen. Ihr körperliches Talent geht Hand in Hand mit einem tiefen emotionalen Ausdruck, der das Publikum in die Geschichte eintauchen lässt. Das dynamische, multimedial bespielte Bühnenbild unterstützt die Themen von kollektiver Erinnerung, Aufbegehren und Zusammenhalt und macht das Stück vollständig zugänglich. Am Ende gab es Standing Ovations für das Ensemble und den gelungenen Abend.

Schau auch du bei La Strada vorbei!

Bis zum 2. August kannst du Puppentheater, Akrobatik, Straßenmusik und vieles mehr in Graz erleben. Ein Großteil der Vorstellungen ist kostenlos und findet im öffentlichen Raum statt. Eine Übersicht findest du auf www.lastrada-kalender.at.

