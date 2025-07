La Strada-Programm: Zirkusakrobatik, Konzerte und Hörspiel im Kino erleben

Von Akrobatik auf dem Grazer Hauptplatz über Konzertabende im Minoritenhof bis zu Performances im Naturkundemuseum: Das Festival La Strada bringt eine Woche lang künstlerische Höhepunkte auf die Straßen von Graz.

GRAZ. Am Freitag, dem 25. Juli, startet das renommierte Festival La Strada in eine neue Saison, die bis zum 2. August dauert. In dieser Zeit wird die Stadt mit modernem Zirkus, Straßentheater, Konzerten und vielem mehr belebt. Die Eröffnung findet in der Grazer Oper statt, wo das französische Ensemble Cirque Le Roux um 19.30 Uhr eine beeindruckende Show präsentieren wird. Als Pioniere des „Cinema Circus“ bekannt, verspricht die Gruppe ein visuelles Spektakel, das das Publikum in seinen Bann ziehen wird. Weitere Aufführungen finden am 26. und 27. Juli statt.

In allen Grazer Straßen

Der Reininghauspark wird vom Cirque Pardi bespielt, der vom 26. Juli bis 2. August eine bewegende Geschichte über Außenseiter auf der Suche nach ihrem Paradies erzählt (ausgenommen 28. Juli). Im Next Liberty wird die Truppe People Watching am 1. und 2. August die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen lassen. Akrobatische Darbietungen zwischen Bambusstangen präsentieren der NoFit State Circus auf der Augartenwiese am 31. Juli sowie am 1. und 2. August. Zudem demonstrieren Le G. Bistaki am Karmeliterplatz vom 26. bis zum 28. Juli, wie Jonglieren, Tanzen und die Umgebung miteinander in Verbindung stehen können. Am Hauptplatz wird „Marcle et ses drôles de femmes“ vom 26. bis 28. Juli mit komödiantisch-akrobatischen Einlagen für großes Staunen sorgen.

Programm für alle

Der Minoritenhof wird in diesem Jahr erstmals zum Club La Strada. Tagsüber richtet sich die Bühne an die jüngsten Festivalbesucher mit dem Stück „Hans im Glück“, präsentiert von der Zitadelle Puppet Company Berlin, das vom 26. bis 28. Juli täglich zweimal aufgeführt wird. Die Compagnie Le Chat Fou bringt mit „Kréatures“ ein nachdenkliches Stück, das zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur anregt. Die Vorführungen finden am 31. Juli sowie am 1. und 2. August statt. An vier Abenden, vom 27. bis 30. Juli, gibt es im Minoritenhof Konzerte, die im Falle von Schlechtwetter in den Minoritensaal verlegt werden.

Von 27. Juli bis 2. August ist die Helmut List Halle Depot Gastgeber von Dries Verhoeven, dessen Installation „Everything must go“ essenzielle Fragen zu Moral, Schuld, Scham sowie Strafe und Belohnung behandelt und daher als Metapher für den Spätkapitalismus interpretiert werden kann. Das Kollektiv Zwermers betrachtet in seiner Tryout-Vorstellung das Verhältnis von Identität und Kleidung und bietet einen interessanten Ausblick auf die nächste Saison.

Video und Hörspiel

Im Steiermark-Relief-Raum des Naturkundemuseums wird vom Kunstlabor Graz eine Videoinstallation zum Thema „Female Heritage“ gezeigt, die das kulturelle und gesellschaftliche Erbe junger Frauen in den Regionen beleuchtet. Die Installation ist vom 26. Juli bis 3. August zu sehen und umfasst am 30. Juli zwei Performances. Zudem findet am selben Tag im KIZ Royal Kino eine Aufführung des bebilderten Hörspiels „Gestern hots gerengt“ des Fotografen Christoph Huber statt.

Alle Informationen zu genauen Uhrzeiten, Tickets und mehr finden sich auf www.lastrada.at.

