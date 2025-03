Länger Lernen: WU-Bibliotheken verlängern ihre Öffnungszeiten

Die Bibliotheken der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) haben sich zu einem der meistfrequentierten Lernorte für Studierende und externe Nutzerinnen und Nutzer entwickelt, insbesondere während der Prüfungsphasen. Um der ständig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, haben die WU-Bibliotheken ihre Öffnungszeiten ausgeweitet und zusätzliche Lernwochen mit verlängerten Zugangszeiten eingeführt.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Die Bibliotheken der Wirtschaftsuniversität Wien sind nicht nur bei den Studierenden der WU beliebt, sondern ziehen auch eine Vielzahl externer Nutzerinnen und Nutzer an. Jährlich verzeichnen die Bibliotheken rund eine Million Zutritte, einschließlich vieler Studierender von anderen Universitäten und Fachhochschulen sowie Schülerinnen und Schüler. Besonders in den Wochen vor den Klausuren steigt die Frequentierung erheblich.

„Die WU bietet mit ihrem modernen Campus und den exzellenten Bibliotheken eine ideale Lernumgebung. Vor allem die Lernplätze im Bibliothekszentrum mit Blick auf den grünen Prater sind besonders begehrt. Unser Ziel ist es, allen Nutzerinnen und Nutzern optimale Lernbedingungen zu ermöglichen. Die Erweiterung der Öffnungszeiten ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung dieses Bedarfs“, erklärt WU-Rektor Rupert Sausgruber.

Mehr Zeit zum Lernen

Das Bibliothekszentrum im Library & Learning Center (LC) wird künftig an allen Samstagen sowie an den Sonntagen vor Prüfungswochen bis 22 Uhr geöffnet sein – zwei Stunden länger als bisher. Neben dieser Maßnahme wird vor den vier großen Prüfungswochen eine zweite „Lernwoche“ mit verlängerten Öffnungszeiten eingeführt.

Während dieser Lernwochen haben WU-Studierende von Montag bis Freitag bereits ab 8 Uhr exklusiven Zugang zum Bibliothekszentrum, bevor es ab 16 Uhr auch für externe Nutzerinnen und Nutzer geöffnet wird. An den Wochenenden steht die Bibliothek von 8 bis 22 Uhr für alle zur Verfügung, um ein möglichst breites Spektrum an Lernmöglichkeiten zu bieten.

Darüber hinaus passt die Bibliothek Recht ihre Öffnungszeiten an: Während der zwei Lernwochen pro Semester können WU-Studierende von Montag bis Freitag zwischen 9 und 20 Uhr lernen, externe Nutzerinnen und Nutzer ab 16 Uhr. Dies gibt allen die Möglichkeit, ihre Lernstrategien effizient zu planen und sich auf die Prüfungen vorzubereiten.

In den Semester- und Sommerferien sind die Bibliotheken in der Regel weniger ausgelastet, weshalb die erweiterten Öffnungszeiten ohne Einschränkungen für alle Nutzerinnen und Nutzer gelten. Das Bibliothekszentrum öffnet dann werktags von 8 bis 24 Uhr und an den Wochenenden bis 22 Uhr. Die Bibliothek Recht ist Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr zugänglich, um auch während der Ferienzeit ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen.



Das könnte dich auch interessieren:



Rechnungshof rügt Vergabe beim Neubau des Pratermuseums.

Christian Neumann übernimmt das Präsidentenamt der ÖGIR.