Läserhof Stattegg: Natur, Feiern, Reiten und Urlaubsparadies bei Graz

Der Lässerhof in Stattegg kombiniert Natur, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft – perfekt für Feiern, Seminare, Reitunterricht und einen entspannten Urlaub auf dem Land, nur wenige Minuten von Graz entfernt.

STATTEGG. Wenn Sie nach einer einzigartigen Location für Ihre nächste Veranstaltung, Reitstunden oder einfach einem Rückzugsort in der Natur suchen, ist der Lässerhof in Stattegg der ideale Ort für Sie. Umgeben von malerischer Landschaft, bietet der Hof zahlreiche Möglichkeiten, den hektischen Alltag hinter sich zu lassen und besondere Momente zu genießen – sei es beim Reiten, einer romantischen Hochzeit im Freien oder einem Seminar in ruhiger Atmosphäre.

Feiern, Seminare und Events in idyllischer Umgebung

Der Lässerhof ist der perfekte Rahmen für jede Art von Veranstaltung – ob Firmenfeier, Jubiläumsfeier oder Kindergeburtstag. Bereits seit über 20 Jahren wird der Hof von Genussmenschen als Location für unvergessliche Erlebnisse geschätzt. Die großzügigen Räumlichkeiten gepaart mit der atemberaubenden Naturkulisse machen ihn zu einem idealen Ort für private sowie geschäftliche Anlässe. Von Seminaren und Workshops über Teambuilding-Events bis hin zu Familienfeiern bietet dieser traditionelle Gutshof in der Steiermark eine einmalige Atmosphäre, die keine Wünsche offenlässt.

Ein romantisches Hochzeitsziel inmitten der Natur

Der Lässerhof ist nicht nur ein Ort für Feste, sondern auch ein Traumziel für Brautpaare. Die Hochzeitslocation in Stattegg bietet eine wunderschöne Kulisse für eine unvergessliche Feier. Umgeben von der beruhigenden Natur und abseits des Stadttrubels können Paare ihre Trauung im Freien ausrichten und die ländliche Idylle genießen. Eine rustikale Scheune, die für solche Anlässe bereitsteht, schafft eine romantische Atmosphäre und macht jede Hochzeit zu einem einmaligen Erlebnis.

Reitstall in der Nähe von Graz

Der Lässerhof ist auch ein Paradies für Pferdeliebhaber aller Altersgruppen. Der Reitstall in Stattegg bietet alles, was das Herz eines Reiters begehrt – von Reitstunden für Anfänger bis hin zu spezialisierten Seminaren und praktischen Workshops. Besonders für Kinder ist der Lässerhof ein Geheimtipp: Der Dressur- und Springplatz sowie eine moderne Schrittmaschine bieten eine optimale Umgebung für jeden Reiter und solche, die eine Reitbeteiligung in Graz suchen.

Erholsamer Urlaub auf dem Land bei Graz

Egal, aus welchem Grund Menschen den Lässerhof in Stattegg besuchen, sie finden hier stets eine komfortable Unterkunft. Hochzeitsgäste, Reiturlauber sowie Seminarteilnehmer können in den neu und stilvoll eingerichteten Zimmern übernachten und die Ruhe der Natur genießen. In der Nähe von Graz bietet der Lässerhof eine Oase der Erholung und Entspannung.

Die nachhaltig gestaltete Architektur des Erdbaues sorgt für ganzjährig angenehme Temperaturen und ermöglicht romantische Übernachtungen mit herrlichem Blick auf grüne Wiesen, grasende Pferde und wildlebende Tiere.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

Der Lässerhof ist nicht nur ein Ort zum Feiern und Entspannen, sondern auch ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Der Hof hat sich seit langem für umweltfreundliche Bewirtschaftung und nachhaltige Heizlösungen in der Steiermark eingesetzt. Hier können Gäste mit gutem Gewissen entspannen – sie profitieren vom hauseigenen grünen Energienetz und können den Lässerhof auch als externen Heizanbieter in Stattegg kontaktieren.