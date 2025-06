Lässerhof Stattegg: Naturerlebnis, Feiern, Reiten und Urlaub in der Nähe von Graz

Der Lässerhof in Stattegg vereint Natur, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft – ideal für Feiern, Seminare, Reitunterricht und Erholung am Land, nur wenige Minuten von Graz entfernt.

STATTEGG. Wenn Sie eine einzigartige Location für Ihr nächstes Event suchen oder einfach einen erholsamen Ort in der Natur genießen möchten, ist der Lässerhof in Stattegg eine Entdeckung wert. Nur eine kurze Fahrt von Graz entfernt, strahlt dieser idyllische Hof eine besondere Atmosphäre aus, die es Gästen ermöglicht, den stressigen Alltag hinter sich zu lassen.

Feiern, Seminare und Events im Grünen

Egal, ob es sich um eine Firmenfeier, einen runden Geburtstag oder eine private Veranstaltung handelt – der Lässerhof bietet den perfekten Rahmen für jede Veranstaltung. Seit über 20 Jahren mieten Genießer die Location in der Umgebung von Graz, und das aus gutem Grund: Die großzügigen Räume und die malerische Umgebung machen den Hof zu einem idealen Veranstaltungsort für private und geschäftliche Anlässe.

Von Seminaren, Workshops und Teambuilding-Events bis hin zu familiären Feiern und Kindergeburtstagen ist der traditionelle Gutshof in der Steiermark der perfekte Platz für unvergessliche Momente. Die Nähe zur Natur ermöglicht es, kreative Ansätze und Teamgeist in entspannter Atmosphäre zu fördern.

Hochzeitslocation am Land – Romantik pur

Für zukünftige Brautpaare ist der Lässerhof ein wahrgewordener Traum. Diese Hochzeitslocation in Stattegg bietet alles, was man für eine unvergessliche Feier benötigt. Der Hof ist umgeben von der ruhigen, ländlichen Umgebung und fernab des Stadttrubels, sodass Paare ihre Zeremonie in der Natur genießen können. Die rustikale Scheune ist ein malerischer Ort, um eine Trauung unter freiem Himmel zu zelebrieren und die romantische Atmosphäre perfekt in Szene zu setzen.

Reitstall in der Nähe von Graz

Der Lässerhof ist ein Paradies für Pferdeliebhaber jeden Alters. Der Reitstall in Stattegg bietet ein umfassendes Angebot, das von Reitstunden für Anfänger bis hin zu spezialisierten Seminaren und Workshops reicht. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf eine liebevolle Ausbildung der Pferde und Reiter gelegt.

Für Kinder ist der Lässerhof ein echtes Highlight: Dressur- und Springplätze, eine Schrittmaschine und weitläufige Koppeln in der Natur schaffen ideale Bedingungen für angehende Reiter und Reiterinnen in der Region Graz. Hier können sie mit Gleichgesinnten ihre Leidenschaft für das Reiten entdecken.

Urlaub am Land bei Graz

Der Lässerhof ist der perfekte Ort für eine Auszeit vom Alltagsstress. Gäste, darunter Hochzeitsbesucher, Reiturlauber und Seminarteilnehmer, finden in stilvoll eingerichteten Zimmern eine gemütliche Unterkunft. Die ruhige Lage in der Natur lädt zur Entspannung ein und sorgt für unvergessliche Erlebnisse.

Die natürlich klimatisierten Zimmer bieten durch die nachhaltige Beheizung ganzjährig romantische Übernachtungen mit unvergesslichem Blick auf grasende Pferde und die idyllische Umgebung. Gäste können sich hier vollkommen entspannen und die Natur in vollen Zügen genießen.

Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit

Der Lässerhof steht nicht nur für Erholung und Feiern, sondern auch für ein starkes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Umweltschonende Bewirtschaftungsmethoden und nachhaltige Heizlösungen sind seit Jahren Teil des Betriebs. So können Gäste sicher sein, dass sie in einem ökologisch verantwortungsvollen Umfeld feiern und entspannen.

Genießen Sie Ihre Zeit mit gutem Gewissen: Am Lässerhof können Gäste die hauseigenen Energiequellen nutzen, oder sich mit Fragen zur externen Energiebereitstellung in Stattegg an das Team wenden.