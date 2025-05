LAN-Party im Saal begeistert Gamer aus allen Generationen

Die kürzlich in Hall abgehaltene LAN-Party erlebte ein erfolgreiches Comeback mit 30 begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Veranstaltung war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und zog ein vielfältiges Publikum an, darunter auch ein Gamer, der extra aus Wien angereist war.

LAN-Partys, bei denen sich Gamer zu gemeinsamen Spielesessions vernetzen, haben in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Beispielsweise veranstaltete LAN All Night im Oktober 2024 ihr zehntes Event, das größte BYOC (Bring Your Own Computer) LAN, das Monate im Voraus ausverkauft war. Solche Events bieten nicht nur intensives Gaming, sondern auch eine Plattform für soziale Interaktion und den Austausch innerhalb der Gaming-Community.

In Tirol hat sich die Gruppe Lan4Fun Tirol als aktiver Veranstalter etabliert. Sie organisieren regelmäßig LAN-Partys, bei denen Teilnehmer ihre eigenen Computer mitbringen und gemeinsam spielen können. Solche Veranstaltungen fördern den Teamgeist und bieten eine Gelegenheit, neue Spiele auszuprobieren und bestehende Freundschaften zu vertiefen.

Die jüngste LAN-Party in Hall spiegelte diesen Trend wider und zeigte das anhaltende Interesse an physischen Gaming-Events. Die positive Resonanz und die bereits in Planung befindliche Fortsetzung des Events unterstreichen die Bedeutung solcher Zusammenkünfte für die lokale Gaming-Community.

Insgesamt tragen LAN-Partys maßgeblich zur Stärkung der Gemeinschaft und zur Förderung des sozialen Austauschs unter Gamern bei. Sie bieten nicht nur Unterhaltung, sondern auch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsame Interessen zu teilen.







