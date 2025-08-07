Land investiert: Finanzierung für das jüdische Kulturzentrum in Graz steht fest

Nach fünf Jahren intensiver Planung erhält das Jüdische Kulturzentrum in Graz endlich die finanziellen Mittel zur Realisierung. Der Steiermärkische Landtag hat am Donnerstag eine Förderung in Höhe von 1,25 Millionen Euro bewilligt, während die Stadt Graz zusätzlich 660.000 Euro zur Verfügung stellen wird. Das Gesamtbudget für das Projekt beläuft sich somit auf etwa 1,9 Millionen Euro.

GRAZ/STEIERMARK. Die Grazer Jüdische Gemeinde kann aufatmen: Nach langen Verhandlungen und zahlreichen Herausforderungen hinsichtlich der Finanzierung könnte der Bau des neuen Jüdischen Kulturzentrums neben der Grazer Synagoge bald beginnen. Die Förderung durch das Land Steiermark und die Stadt Graz kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da der Standort für die jüdische Gemeinschaft von zentraler Bedeutung ist und Platz für kulturelle Aktivitäten bieten soll, die das jüdische Erbe und die Identität fördern.

Geplant sind eine umfassende Sanierung und die Anpassung der Innenräume des Gebäudes. Dies beinhaltet den Einbau eines Aufzugs, der die Barrierefreiheit sicherstellt, sowie Neubauten an der Nordfassade. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehören die Installation eines neuen Fassadenfensters, der teilweise Abbruch eines Parapets und der Einbau moderner Lüftungsanlagen.

„Wir lassen die Jüdische Gemeinde nicht im Stich“

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) bekräftigte die Unterstützung des Landes: „Wir lassen die Jüdische Gemeinde in Graz nicht im Stich.“ Manuela Khom, die Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP), unterstrich die Bedeutung dieser finanziellen Unterstützung, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. „Es ist unsere Pflicht, die Jüdische Gemeinde auch in schwierigen Zeiten zu unterstützen“, fügte sie hinzu.

Die steirische Neos-Partei lobte die Förderzusage des Landes, wenngleich Klubobmann Nico Swatek auch die lange Wartezeit kritisierte: „Dieses Projekt hätte nie so lange auf der Warteliste stehen dürfen.“ In einer Zeit, in der Antisemitismus weltweit ansteigt, sendet die Realisierung dieses Projekts ein starkes Zeichen des Zusammenhalts und der Unterstützung für die jüdische Gemeinschaft.

Zusätzliche Informationen:

Das Jüdische Kulturzentrum wird auch als Ort der Bildung dienen und Platz für Gesellschafts- und Kulturveranstaltungen bieten. Es soll ein Raum sein, der interkulturellen Dialog fördert und dazu beiträgt, Vorurteile abzubauen. In einer zunehmend polarisierten Welt ist ein solches Zentrum wichtiger denn je.