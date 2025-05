Landesgericht Wien: Falsche Kriminalbeamte erhalten Haftstrafen

In Wien haben sich zwei Männer als falsche Kriminalbeamte ausgegeben, um in die Wohnungen älterer Menschen einzubrechen und nach Wertsachen zu suchen. Diese als besonders hinterhältig eingestuften Betrüger wurden am Mittwoch vom Landesgericht Wien zu mehrjährigen, unbedingten Haftstrafen verurteilt.

Die beiden Hauptangeklagten, 47 und 52 Jahre alt, erhielten vier bzw. dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe. Ein dritter Komplize, der als Fahrer fungierte, wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt.

Maßnahmen zur Bekämpfung von Alterskriminalität



In den letzten Jahren gab es einen Anstieg von Delikten, die sich gezielt gegen ältere Menschen richten. Diese Vergehen können von Betrug über Diebstahl bis hin zu körperlichen Übergriffen reichen. Laut einer Umfrage der Polizei in Österreich sind ältere Menschen oft Zielscheiben, da sie als verletzlicher und verängstigter betrachtet werden. Diese Situation hat die Behörden dazu veranlasst, spezielle Programme zur Aufklärung und zum Schutz dieser Zielgruppe ins Leben zu rufen.

Vorbereitung und Ausführung der Taten



Die Haupttäter, die über vorherige strafrechtliche Verurteilungen in Deutschland verfügten, nutzten gefälschte Dienstausweise und ein glaubwürdiges Auftreten, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Im Herbst 2024 verschafften sie sich Zugang zu mehreren Wohnungen unter dem Vorwand, gegen eine vermeintliche Einbrecherbande zu ermitteln. In zwei Fällen schafften sie es tatsächlich, Wertsachen zu entwenden, während sie in anderen Fällen auf Widerstand stießen.

Gerichtsurteil und öffentliche Reaktion



Der Schöffensenat zeigte sich bei der Urteilsverkündung wenig nachsichtig, da die Taten als „schäbig“ und das Verhalten der Angeklagten als „verachtenswert“ eingestuft wurden. Der Richter bemerkte, dass die Täter das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Polizei missbraucht hatten, ein Umstand, der besonders schwerwiegend war, da sie gezielt verletzliche Personen ins Visier nahmen. Ein betroffener Zeuge sprach davon, dass er „Angst um sein Leben“ gehabt habe, als er die Täuschung erkannte.

Der Richter stellte fest, dass die traumatischen Erlebnisse, die den Opfern zugefügt wurden, für das gesamte Leben nachwirken könnten. Aufgrund dieser schweren Delikte könne nur eine Strafe im oberen Bereich des gesetzlichen Rahmens gerechtfertigt sein. Die Urteile sind mittlerweile rechtskräftig, während der 41-jährige Fahrer um Bedenkzeit bat, die anderen beiden Angeklagten jedoch die verhängten Strafen akzeptierten.

