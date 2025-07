Landesgericht Wien: Prozess gegen Mutter wegen Mordes an ihrem Säugling

Am Dienstag wird eine Frau vor Gericht stehen, die beschuldigt wird, ihr erst eine Woche altes Baby getötet zu haben. Das Neugeborene war kurz nach der Geburt aus einem Krankenhaus verschwunden und wurde später tot in einem Abfallcontainer entdeckt.

WIEN. Am 21. November 2024 verschwand ein Baby aus der Neonatologie-Station der Klinik Favoriten, was eine großangelegte Suchaktion zur Folge hatte. Unterstützt von Hunden und einer Drohne, suchte die Polizei in der Umgebung nach dem vermissten Kind. Am folgenden Tag kam die traurige Nachricht: Der Körper des vermissten Säuglings wurde in einem Müllcontainer in der Nähe der Klinik entdeckt. Er war in eine Decke gewickelt und in einem Plastiksack verstaut. Die Mutter des Babys geriet schnell in den Verdacht und wurde kurze Zeit nach dem Fund festgenommen.

Die 30-Jährige gab in den darauffolgenden Verhören zu, das Baby getötet zu haben, und führte familiäre Probleme als Grund für ihr Handeln an. Am Dienstag muss sie sich wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Starb an Schädel-Hirn-Trauma

Am Tag der Tat war die Frau kurz davor, aus der Klinik entlassen zu werden. Berichten zufolge packte sie ihr Kind in eine Papiertragetasche und einen Plastikmüllsack und verließ die Klinik. Laut Staatsanwaltschaft würgte sie das Baby kurzzeitig, knotete den Müllsack fest und warf ihn auf den Boden. Das Baby starb infolgedessen an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.

Die 30-Jährige entsorgte den Leichnam in einem Müllcontainer und kehrte dann ins Krankenhaus zurück. Dort war das Fehlen des Kindes bereits bemerkt worden. Als sie darauf angesprochen wurde, zeigte sie sich ahnungslos und berichtete dem Kindesvater, dass das Baby plötzlich verschwunden sei.

Familienkonflikte

Laut Berichten der „APA“ war die Frau mehrere Jahre mit dem Kindesvater zusammen, bevor sie sich 2022 verlobten. Vor drei Jahren wurde das Paar in Ungarn wegen Verdachts auf Menschenhandel festgenommen und verbrachte einige Monate im Gefängnis. Dies führte dazu, dass die Familie der Frau eine Trennung forderte, da sie dem Schwiegersohn die Schuld an der Inhaftierung gaben. In der Folge traf sich die Beschuldigte heimlich mit ihrem Partner.

Im Juli 2024 bemerkte sie, dass sie schwanger war. Aus Angst vor den Reaktionen ihrer Eltern wollte das Paar einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, aber dieser war aufgrund des fortgeschrittenen Schwangerschaftsstatus nicht mehr möglich. Daraufhin versteckte die Frau ihre Schwangerschaft und suchte erst auf Drängen ihres Freundes einen Arzt auf. Am 14. November 2024 brachte sie ein gesundes Mädchen zur Welt.

Strafrechtliche Konsequenzen

Die 30-Jährige hat gestanden, das Baby getötet zu haben, und beabsichtigt, ihre Verantwortung zu akzeptieren. Laut ihrer Anwältin leidet sie mittlerweile an einer schweren Depression, war jedoch zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig. Sollte sie für schuldig befunden werden, drohen ihr aufgrund des Mordes eine Haftstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder sogar lebenslange Haft.

