Landesgericht Wien: Prozesstermin nach Koffer-Leichenfund wurde festgelegt

Ein 28-Jähriger steht vor Gericht, beschuldigt, einen 59-Jährigen einen Monat vor der Festnahme im Februar dieses Jahres ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft führt Geldschulden als Motiv an. Der Verhandlungstermin ist für den 5. September 2023 angesetzt.

WIEN. Laut den Ermittlungen soll der junge Mann seinen älteren Bekannten in einem Döblinger Hotel kennengelernt haben, wo er als Rezeptionist arbeitete. Die Freundschaft entwickelte sich, und der 28-Jährige verschaffte sich Zugang zu den Finanzen des 59-Jährigen. Zwei Männer, die sich im Februar 2023 anfreundeten, standen im Zentrum eines Mordfalls, der nun vor Gericht verhandelt wird.

Bereits Mitte Juli wurde die bevorstehende Anklage gegen den Verdächtigen bekannt. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, werden die Vorwürfe aufgrund von Schulden in Höhe von 15.000 Euro erhoben. Nach der Anklageschrift sah sich der Angeklagte „gezwungen, das Problem anderweitig zu lösen“, nachdem das Opfer Druck auf ihn ausgeübt hatte.

Finanzielle Schwierigkeiten und Betrug

Der 28-Jährige hatte sich anfangs 10.000 Euro von dem 59-Jährigen geliehen, mit dem Versprechen, bis zum Jahresende zurückzuzahlen. Im Laufe der Zeit kam es zu weiteren Überweisungen, die der Angeklagte mit Ausreden über Detektivausgaben und mögliche rechtliche Probleme rechtfertigte. Anfang November 2024 bestand das Opfer jedoch auf dem Ausstellen eines Schuldscheins, was die Situation für den Angeklagten eskalierte.

Angeklagter und Opfer sollen sich im Februar 2023 in einem Hotel in Döbling kennengelernt haben, in welchem der 28-Jährige als Rezeptionist arbeitete und der 59-Jährige als Dauergast eingemietet war. | Foto: Valentina Marinelić/MeinBezirk

Der Mord

Laut der Anklage soll der 28-Jährige das Opfer unter einem Vorwand in seine neue Wohnung gelockt und dort mit einem Kabelbinder erdrosselt haben. Um seine Spuren zu verwischen, beschaffte er sich zuvor Abfallsäcke, Kabelbinder und Gewebeband. Die Leiche wurde dann in einen Hartschalenkoffer verpackt und in der Quellenstraße abgestellt, neben Müllcontainern.

Entdeckung der Leiche

Der Koffer wurde Ende Februar 2025 bei Entrümpelungsarbeiten entdeckt, als ein Arbeiter einen menschlichen Fuß erblickte. Die Polizei wurde sofort gerufen, was zu den Ermittlungen führte, die am 7. März zur Festnahme des Verdächtigen führten. In diesem Zeitraum hatte er 24.000 Euro von dem Konto des verstorbenen Mannes abgehoben.

Den Koffer habe der 28-Jährige dann bei Müllcontainern in der Quellenstraße abgestellt, wo ihn kurz vor 15 Uhr ein mit Entrümpelungsarbeiten beschäftigter Mann bemerkte. | Foto: Valentina Marinelić/MeinBezirk

Der Verdächtige hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen bekannt. Er hat anfangs alle Anschuldigungen abgestritten, und zuletzt sein Aussageverweigerungsrecht in Anspruch genommen. Sollte er für schuldig befunden werden, könnte das Urteil eine Haftstrafe von zehn bis zwanzig Jahren oder sogar lebenslange Freiheitsstrafe nach sich ziehen.

