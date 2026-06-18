Landeshauptleutekonferenz startet mit unkonventioneller Besichtigung des Brennerbasistunnels

Landeshauptleutekonferenz in Innsbruck: Besichtigung des Brennerbasistunnels zum Auftakt

Die turnusmäßige Landeshauptleutekonferenz findet unter Tiroler Vorsitz statt. Den Auftakt bildete am Donnerstagnachmittag eine Besichtigung der Brennerbasistunnel-Baustelle – ein Programmpunkt, den Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) selbst als unkonventionellen Beginn bezeichnete.

Mit Helm und Sicherheitswesten ausgestattet besichtigten mehrere Landeschefs das Baulos H41 Sillschlucht-Pfons, das sich von der Sillschlucht bei Innsbruck über das Ahrental bis nach Pfons im Wipptal erstreckt. Der Abschnitt zählt zu den größten Bauabschnitten auf österreichischem Projektgebiet. An der Besichtigung nahmen unter anderen Karoline Edtstadler (ÖVP, Salzburg), Michael Ludwig (SPÖ, Wien) und Peter Kaiser (SPÖ, Kärnten) teil. Nicht alle Landeschefs waren bei der Baustellenbesichtigung dabei.

Reformpartnerschaft und gemeinsame Länderposition

Die Konferenz steht im Zeichen der mit dem Bund ausgerufenen Reformpartnerschaft. Mattle erklärte gegenüber der APA, eine gemeinsame Länderposition in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung anstreben zu wollen.

Am Abend ist ein Empfang vor dem Innsbrucker Landhaus geplant, dem erste Arbeitssitzungen folgen. Im Rahmen der Konferenz wird Peter Kaiser, der bisherige Landeshauptmann Kärntens, von seinen Landeshauptleute-Kollegen offiziell und feierlich verabschiedet.