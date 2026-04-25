Landesjugendsingen 2026: Fünf tiroler Nachwuchschöre erobern Ticket für den Bundeswettbewerb

Landesjugendsingen 2026: Fünf Tiroler Ensembles für Bundesbewerb qualifiziert

Beim Landesjugendsingen 2026 haben 94 Ensembles mit rund 2.600 jungen Sängerinnen und Sängern teilgenommen. Fünf Gruppen qualifizierten sich für das Bundesjugendsingen und werden Tirol Ende Juni in Linz vertreten.

Dem Festakt im Congress Innsbruck, bei dem die Nachwuchschöre und ihre Chorleitungen von einer Jury ausgezeichnet wurden, ging ein Wertungssingen in Schwaz voraus. Insgesamt stellten sich 94 Chöre aus Tirol und Südtirol dem Wettbewerb.

Fünf Chöre vertreten Tirol in Linz

Besonders überzeugen konnten fünf Ensembles aus den Bezirken Schwaz, Imst, Lienz, Innsbruck und Innsbruck-Land. Sie erhielten die Qualifikation für das Bundesjugendsingen, das von 29. Juni bis 2. Juli in Linz ausgetragen wird.

Zu den qualifizierten Gruppen gehören:

der Kinderchor Sonnenschein Steinach

die „Meistersinger 2c Klasse“ der Musikvolksschule Hans Sachs in Schwaz

das BORG Lienz mit der „2times4 7m“-Klasse

der „Cantoholics Kammerchor“ des Musikgymnasiums Innsbruck

der „Dinochor 4. Klasse“ der Volksschule Untermieming

Bewertung und Auszeichnungen

Die Bewertung beim Landesjugendsingen 2026 erfolgte nach musikalischen und künstlerischen Kriterien wie Intonation, Chorklang und Interpretation. Im Rahmen des Festaktes in Innsbruck erhielten 29 Chöre das Prädikat „Ausgezeichneter Erfolg“.

Das Landesjugendsingen findet alle drei Jahre statt und ist Teil des Österreichischen Jugendsingens, das mit rund 40.000 Teilnehmenden beschrieben und als größter Jugendchorwettbewerb Europas bezeichnet wird.