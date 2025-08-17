Landesmeisterschaften im Kleinkalibergewehrschießen auf 100m







Mitte August 2023 fanden am Schießstand in Hall die diesjährigen Tiroler Landesmeisterschaften im Kleinkaliberschießen auf 100 Meter statt. An zwei Wettkampftagen traten die besten Schützen der Region in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Diese Meisterschaften sind ein Highlight im Tiroler Schießsport und ziehen sowohl erfahrene Schützen als auch Nachwuchstalente an.

Die Wettbewerbe wurden in den Disziplinen Stehend frei, Stehend aufgelegt, Liegend und Sitzend frei sowie Sitzend aufgestützt ausgetragen. Die Veranstaltung bot eine hervorragende Gelegenheit für die Schützen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und ihr Können im Wettkampf zu zeigen. Bei den Männern erzielte der talentierte Schütze Manuel Bucher vom Schützenverein Fieberbrunn im Liegend frei beeindruckende 280 Ringe, was ihm die Goldmedaille sicherte. Auf dem zweiten Platz folgte sein Vereinskollege Rudolf Perterer mit 278 Ringen.

Im Frauenwettbewerb zeigte sich ebenfalls hervorragendes Können. Die neue Tiroler Meisterin in der Disziplin Liegend frei, Laura Huber, erzielte eine bemerkenswerte Leistung mit 275 Ringen und sicherte sich damit den Titel vor ihrer Mitbewerberin, die auf dem zweiten Platz landete. Diese Ergebnisse demonstrieren das hohe Niveau des Schießsports in Tirol und das Engagement der Sportler, sich kontinuierlich zu verbessern.

Die Landesmeisterschaften sind nicht nur eine Plattform für den Wettkampf, sondern auch eine Gelegenheit, die Gemeinschaft unter den Schützen zu fördern. Schießsport hat in Tirol eine lange Tradition, und die Veranstaltungen sind entscheidend für die Entwicklung des Sports in der Region. Zahlreiche Vereinsmeisterschaften und Trainingsprogramme unterstützen die Athleten, ihre Fähigkeiten zu verfeinern.

In den kommenden Monaten stehen für die Schützen weitere Wettbewerbe an, darunter die nationalen Meisterschaften, bei denen die besten Talente aus ganz Österreich aufeinandertreffen werden. Die Teilnehmer der Landesmeisterschaften gehen mit frischem Selbstvertrauen in diese Herausforderungen, um ihre Leistungen weiter zu steigern und möglicherweise neue Rekorde aufzustellen.





